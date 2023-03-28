TVアニメ「『BIRDIE WING -Golf Girls' Story-』Season 2」の本PVが公開された。

PVには、鬼頭明里演じるイヴ、瀬戸麻沙美演じる天鷲葵はもちろん、彼女たちのライバルである田村ゆかり演じる姫川みずほ、M・A・O演じる飯島薫子らが登場。亜室麗矢役の古谷徹、レオ・ミラフォーデン役の池田秀一のセリフも収められた。

「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」は2人の天才女子ゴルファーであるイヴと葵を軸に描くオリジナルアニメ。Season 2では、山梨・雷凰女子学園の選手として全日本高校女子ダブルス選手権に挑む2人の戦いの続きが描かれる。放送はテレビ東京ほかにて4月7日にスタートする。

TVアニメ「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」Season 2

放送情報

テレビ東京：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:23～

BSテレ東：2023年4月9日（日）より毎週日曜日24:35～

AT-X：2023年4月19日（水）より毎週水曜日23:30～

配信情報

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スタッフ

監督：稲垣隆行

シリーズ構成：黒田洋介

音楽：中川幸太郎、穴沢弘慶

キャラクターデザイン原案：バンダイナムコスタジオ

キャラクターデザイン：安食圭

ゴルフコースデザイン・コンセプトアート：三沢伸

美術デザイン：榊枝利行

美術監督：秋葉みのる、前田慎

色彩設計：高谷知恵

撮影監督：林コージロー

編集：坂本久美子

音響監督：高桑一

音響効果：倉橋静男

監修：井上透（プロコーチ・世界ジュニアゴルフ選手権日本代表監督）

協力：株式会社ALBA

企画・原作・制作：BN Pictures

キャスト

イヴ：鬼頭明里

天鷲葵：瀬戸麻沙美

新庄雨音：小清水亜美

リリィ・リップマン：関根明良

亜室麗矢：古谷徹

レオ・ミラフォーデン：池田秀一

ローズ・アレオン：行成とあ

早乙女イチナ：藤田咲

神宮寺絹江：中原麻衣

姫川みずほ：田村ゆかり

及川楓：小林ゆう

飯島薫子：M・A・O

伊勢芝九葉：新井里美

ヴィペール：名塚佳織

実園遥香：佐藤利奈

天鷲世良：甲斐田裕子

クライン・クラーラ：木下紗華

クリス・クリスティナ：米倉希代子

エレーヌ・ロベール：高橋ミナミ

カトリーヌ：庄司宇芽香

アンリ：小見川千明

天鷲剛三：廣田行生

伊達明弘：咲野俊介

※高橋ミナミ、高桑一の高ははしご高が正式表記。

(c)BNP/BIRDIE WING Golf Club