4月8日にNHK Eテレにて、NHK全国学校音楽コンクールの特番「Nコン90!スタートスペシャル」が放送される。

全国の小中高生が参加する国内最大規模の合唱コンクール「Nコン」は、今年で90回目の開催を迎える。今年の課題曲のテーマは「地図」。小学校の部の課題曲「緑の虎」は児童文学作家の廣嶋玲子が作詞を、村松崇継が作曲を担当し、中学校の部の課題曲「Chessboard」はOfficial髭男dismが制作した。また高等学校の部の課題曲「鳥よ空へ」は劇団ひとりが作詞を、信長貴富が作曲を担当している。

今回の特番ではこれらの課題曲を初披露するほか、劇団ひとりやOfficial髭男dismら制作陣がそれぞれの曲に込めた思いを語る。また、番組には昨年に引き続きNコンの応援アンバサダーに就任した上白石萌歌も出演する。

NHK Eテレ「Nコン90!スタートスペシャル」

2023年4月8日(土)16:15~17:00

<出演者>

劇団ひとり / 上白石萌歌 / Official髭男dism / and more

ナレーション:西山宏太朗

指揮:藤原規生 / 辻秀幸 / 清水雅彦

ピアノ:石野真穂 / 斎木ユリ / 浅井道子

合唱:NHK東京児童合唱団 / 早稲田大学コール・フリューゲル / and more

劇団ひとり コメント

なにか旅の途中、様々な経験を共にし、やがて各々の目的地である場所へ飛んでいく。その別れの瞬間を詩にしてみました。詩に出てくる鳥達は生徒の皆さんです。旅は学校、部活、恋に友情、何を想うのかはそれぞれ違うでしょうが、きっとその景色はずっと忘れないはずです。少なくとも僕はそうです。残念ながら勉強は微塵も思い出せませんが、初めての彼女と行ったテーマパーク、友達と食べた今川焼き、そんなことは30年経った今も覚えています。皆さんが大人になった時、この歌がそれらを思い出す手助けになったら幸いです。

上白石萌歌 コメント

コロナ禍でコンクールそのものがなくなってしまったり、思うように練習ができなかったり…そんな中でもそれぞれの学校のみなさんの日々の努力や合唱に懸ける思いがまっすぐに伝わってきて、去年の全国コンクールの司会をしていて何度も涙が出そうになりました。この日のためにたくさん努力を重ねてきたこと、そしてその努力は明日からの毎日にも絶対に生きてくると思います。本当にすばらしい歌声 に感動し、私の中でも、より合唱愛が深まりました。今年もNコンでみなさんの歌声が聴けるのを楽しみにしています!