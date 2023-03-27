5月12日から14日にかけて千葉・幕張メッセ国際展示場にて開催される「KCON 2023 JAPAN」の出演者第3弾が発表された。
出演者第3弾として発表されたのは、1日目に出演するJUST B、NiziU、8TURN、現在放送中のサバイバルオーディション番組「BOYS PLANET」のデビューグループ、2日目に出演するDXTEEN、XG、3日目に出演するTEMPESTの7組。今回の発表をもって計23組の出演アーティストが出そろった。
KCON 2023 JAPAN
2023年5月12日（金）千葉県 幕張メッセ国際展示場
＜出演者＞
BOYS PLANET / INI / JUST B / NiziU / STAYC / THE BOYZ / YENA / 8TURN
2023年5月13日（土）千葉県 幕張メッセ国際展示場
＜出演者＞
AB6IX / ATBO / ATEEZ / DXTEEN / JO1 / LE SSERAFIM / VIVIZ / XG
2023年5月14日（日）千葉県 幕張メッセ国際展示場
＜出演者＞
ENHYPEN / iKON / ITZY / Kep1er / TEMPEST / xikers / ＆TEAM