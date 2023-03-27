4月3日にTBS系で放送される「CDTV30周年歌うぞ！1位の曲だけフェス」の出演アーティスト第2弾が発表された。
4時間半にわたって放送される今回の特番は「CDTV」の放送開始30周年を記念し、週間および年間ランキングで1位を獲得したアーティストのみが出演。第2弾発表では浜崎あゆみと、KinKi Kids、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子のジャニーズ所属アーティスト13組の出演が発表された。浜崎の「CDTV」出演は約5年ぶりとなる。
全出演アーティストの歌唱曲は3月31日に発表予定。
TBS系「『CDTV30周年歌うぞ！1位の曲だけフェス』4時間半スペシャル」
2023年4月3日（月）18:30～22:57
＜出演者＞
HKT48 / AKB48 / A.B.C-Z / SKE48 / NMB48 / KAT-TUN / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / KinKi Kids / King & Prince / CHEMISTRY / 櫻坂46 / 三代目J SOUL BROTHERS / ジャニーズWEST / SixTONES / Snow Man / Sexy Zone / TRF / なにわ男子 / NEWS / 乃木坂46 / 浜崎あゆみ / 日向坂46 / Hey! Say! JUMP / ポルノグラフィティ / 三浦大知 / 森山直太朗 / 優里 / ゆず