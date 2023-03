Snow Man、NiziU、マカロニえんぴつ…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週の第1位は？（3月25日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN(カウントダウン ジャパン)」(毎週土曜13:00~13:55)。JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(3月25日(土)付)を発表しました。初登場! 瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ。26日(日)は、同曲のリリースを記念したイベント「STU48祭@幕張メッセ」がおこわれました!先週の16位から7ランクアップ↑ 10代限定の音楽コンテスト「未確認フェスティバル」で、2016年にグランプリを獲得した5人組バンドです!先週の11位から3ランクアップ↑ 2019年におこなわれた「BSスカパー! BAZOOKA!!!第15回高校生RAP選手権 in TOKYO」で優勝したラッパー・百足(ムカデ)と、ベスト4まで進んだラッパー・韻マンとのコラボ曲です!先週の2位から5ランクダウン↓ 22日(水)には、昨年おこなわれたアリーナツアー「King & Prince ARENA TOUR 2022 ~Made in~」の模様を収録したBlu-ray & DVDがリリースされました!先週の4位から2ランクダウン↓ 映画「なのに、千輝くんが甘すぎる。」の主題歌。21日(火・祝)からは、声出しOKの“応援上映”もスタートしました!先週の6位から1ランクアップ↑ アリーナツアー「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2023 “STARS” ~Land of Promise~」が開催中!ランキング圏外から再登場↑ 5大ドームツアー「back number in your humor tour 2023」が18日(土)の京セラドーム大阪からスタートしました!2週連続で第3位! ドラマ「100万回 言えばよかった」(TBS系)の主題歌。同曲のミュージックビデオには、広末涼子さんと世界的なタップダンサー・久保群青(くぼ・ぐんじょう)さんが出演しています。初登場で第2位! メンバーの目黒蓮さんが主演をつとめる映画「わたしの幸せな結婚」の主題歌です。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位!「映画ドラえもん のび太と空の理想郷」の主題歌。公式サイト「ドラえもんチャンネル」が運営するYouTubeチャンネルでは、同曲にのせて映画のダイジェスト映像が流れるスペシャルPVが公開されています。――番組ではほかにも、ゲストにLiella!(リエラ)の岬なこさん、青山なぎささんが登場。3月15日(水)にリリースしたセカンドアルバム『Second Sparkle』のお話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/