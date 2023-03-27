石黒正数原作によるTVアニメ「天国大魔境」の第1話「天国と地獄」の場面カットが公開された。
4月1日よりTOKYO MX、MBSほかにて放送開始となる「天国大魔境」。未曾有の大災害を経て崩壊した日本で、東京・中野で便利屋を営むキルコは、とある女性の依頼を受けて少年マルと“天国”を目指して旅をしていた。一方、壁に囲まれた緑豊かな学園では、子供たちが穏やかな生活を送っている。そんなとき、学園で生活するトキオは「外の外に行きたいですか？」という謎のメッセージを受け取り、“外の世界”について初めての疑問を抱く。外の世界で“天国”を探して旅するマルとキルコ、壁に囲まれた施設で暮らすトキオら謎の子供たち、それぞれの物語がスタートする。
TVアニメ「天国大魔境」
放送情報
TOKYO MX：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～
RKB毎日放送：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:00～
テレビ愛知：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:25～
北海道テレビ：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:35～ ※初回のみ26:00～
MBS：2023年4月1日（土）より毎週土曜日26:38～
BS11：2023年4月1日（土）より毎週土曜日22:00～
AT-X：2023年4月1日（土）より毎週土曜日23:00～ ※リピート放送あり、毎週水曜日11:00～、毎週金曜日17:00～
RKK熊本放送：2023年4月14日（金）より毎週金曜日26:23～
配信情報
ディズニープラスにて世界見放題独占配信
スタッフ
原作：石黒正数 『天国大魔境』（月刊アフタヌーン／講談社 連載）
監督：森大貴
シリーズ構成：深見真
キャラクターデザイン：うつした（南方研究所）
ヒルコデザイン：古川良太
プロップデザイン：富坂真帆、澤田譲治
銃器デザイン：高田晃
メカデザイン：常木志伸
色彩設計：広瀬いづみ
美術監督：金子雄司
美術設定：ブリュネ・スタニスラス / 伊井蔵、上田瑞香、平澤晃弘、高橋武之
3D：directrain、IG3D、5(five)
モーショングラフィックス：大城丈宗
2DW：CAPSULE、濱中亜希子
撮影監督：脇顯太朗
編集：坂本久美子
音響監督：木村絵理子
音楽：牛尾憲輔
アニメ―ション制作：Production I.G
製作：天国大魔境製作委員会
キャスト
マル：佐藤元
キルコ：千本木彩花
稲崎露敏：中井和哉
トキオ：山村響
コナ：豊永利行
ミミヒメ：福圓美里
シロ：武内駿輔
クク：黒沢ともよ
アンズ：松岡美里
タカ：新祐樹
園長：磯辺万沙子
猿渡：武藤正史
青島：種崎敦美
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)石黒正数・講談社／天国大魔境製作委員会