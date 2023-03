4月2日(日)放送のテレビ朝日系「関ジャム 完全燃SHOW」でBUMP OF CHICKENが特集される。

スタジオにはBUMP OF CHICKENに人生を変えられたという緑黄色社会の小林壱誓、佐藤千亜妃、syudou、神はサイコロを振らないの柳田周作が登場。BUMP OF CHICKENのファンを公言する野田洋次郎(RADWIMPS)、川谷絵音(indigo la End、ゲスの極み乙女、ジェニーハイ、ichikoro、美的計画、礼賛)、はっとり(マカロニえんぴつ)、宮崎朝子(SHISHAMO)、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN、XIIX)、北村匠海(DISH//)、SEKAI NO OWARIのFukaseとSaori、Vaundy、Eveといったアーティストのコメントも紹介される。

さらに番組ではBUMP OF CHICKENの藤原基央(Vo, G)に90分を超えるロングインタビューを実施。藤原は「楽曲の制作方法は?」「『天体観測』はどのように生み出した?」「楽曲を制作し続けるエネルギーの源は?」といった質問に答える。

テレビ朝日系「関ジャム 完全燃SHOW」

2023年4月2日(日)23:00~23:55