車田正美原作による実写映画「聖闘士星矢 The Beginning」の主要キャストと監督の来日が決定。ジャパンプレミアも開催される。

ジャパンプレミアは4月18日に開催。イベントにはアルマン・キド役のショーン・ビーン、ヴァンダー・グラード役のファムケ・ヤンセン、シエナ役のマディソン・アイズマン、ネロ役のディエゴ・ティノコ、トメック・バギンスキー監督が登壇する。また星矢役を演じた主演の新田真剣佑、吹き替えキャストの参加も決定した。

さらに映画の場面写真を一挙解禁。スラム街の地下格闘技で戦う星矢の姿や、自身の内側に秘めた強大な神のパワーによって大爆発を引き起こす女神アテナの生まれ変わりであるシエナの姿などが切り取られた。

「聖闘士星矢 The Beginning」

2023年4月28日(金)全国公開

監督:トメック・バギンスキー

原作:車田正美「聖闘士星矢」

キャスト:新田真剣佑、ファムケ・ヤンセン、マディソン・アイズマン、ディエゴ・ティノコ、マーク・ダカスコス、ニック・スタール、ショーン・ビーン

製作・制作:東映アニメーション

日本配給:東映

(c)2023 TOEI ANIMATION CO., Ltd. All Rights Reserved