グループラヴ、通算6作目のアルバム『I Want It All Right Now』リリース決定

グループラヴが、インディーズの大手レーベルGlassnote Recordsからアルバム『I Want It All Right Now』を2023年7月7日にリリースすることを発表。同時に、ダブルシングル「Hello」と「All」のミュージックビデオが公表された。

ボーカル&キーボード担当のハンナ・フーパー、ボーカル&ギター担当のクリス・ズッコーニ、ベース担当のダニエル・グリーソン、ギター担当のアンドリュー・ウェッセン、ドラム担当のベン・ホモラから成る、風変わりな90年代スタイルのインディー・ロックの感性と、アリーナ会場を震撼させる咆哮とを兼ね備えた5人組、グループラヴ。

2011年のデビュー・アルバム『Never Trust A Happy Song』からはシングル「Tongue Tied」のヒットが生まれ、ビルボードのオルタナティブソングチャートで1位を記録。その後も彼らはメインストリームとインディーズの両側で成功を収め、世界中のフェスティバルに出演。2013年の『Spreading Rumours』、2020年の『Healer』などのアルバムは、ビルボードのオルタナティブチャートで常にトップ20入り。また2021年には、5作目のアルバム『This Is This』を突然リリースして驚かせた。

新アルバムのプロデュースは、グラミー賞の受賞プロデューサーのジョン・コングルトン(Death Cab For Cutie、Wallows、St. Vincent)が担当。グループラヴにとっては通算6作目にあたり、Glassnote Recordsとの契約後初のリリースとなる。グループの主要ソングライターでありリード・ボーカリストであるフーパーとズッコーニ夫婦の激しい転換期の中から本作は生み出された。「私にとってこの旅全体は、自分の周りの世界に何かを欲したり求めたりすることから始まり、次第に内側へと向かい、内面で起こっていることに目を向ける必要があるのだと気付かされました」とフーパーは語る。楽曲は万華鏡のように変化し、各トラックには非常に温かく明確な洞察が備わっている。「私たちの娘は、私たちの教師であり、私たちの世界に対する見方を完全に変えました」とフーパー。「私たちのバンドは結成当時から、人々の人生に喜びと、安心感や一体化をもたらすことを目指してきました。そして今、私たちが存在すると信じる愛の力を全ての人が感じて、皆で力を合わせる必要性をいっそう強く感じています」。

ミュージシャンであると同時に、ビジュアル・アーティストとしても長年活動してきたフーパーによるアート作品は、過去にもアルバムのジャケットに用いられてきた。本作のレコーディング中に、はこのアルバムの感情の起伏を具現化する女性像を自身が描いていることに気づき、それが本作のアートワークに使用されている。

「Hello」は、レコーディングの最終日に録音されたトラック。「ベンと私はこの曲のデモを作りかけて、ずっと未完成のままだったのを、ちょっと手を入れてみようかと」とフーパーは説明する。「既にアルバムは完成していたので、私たちは凄く自由でカジュアルな気分で、どうなるかスタジオでやってみたんです。部屋に入って、その場でコーラスを書き上げて」。ズッコーニがこう付け加える。「面白いのは、シンガロング調の軽快なムードの曲だけど、実はよく聴くと、歌われているのは喪失感や孤独について。人々にこっちを向いて、繋がりたいと切望しているのです」。

また、米アトランタを拠点とする彼らの特徴は、抑制されない自由な表現。アルバムのオープニング曲「All」では、ボーカル&ギター担当のクリスチャン・ズッコーニが嫌になるほど多くの満たされない欲望を並べ立ててから、その後、切望や欲求不満などの激しい感情を爆発させる。「あの曲は僕たちの問いかけです。”なぜ我々は手にしている以上の物を常に求めるのか”という」とズッコーニ。「我々の多くが外の世界に、ある種の評価や充実を求める繰り返しに陥っているけれど、全ては自身の中に既に存在している可能性が高いです」。

ビデオには、今回のアルバムの軸となるテーマが描かれており、グループのメンバーは特別仕様の5人で一体型スーツ(Nonja McKenzieによる)を着込んで登場する。ビデオで描かれる物語は、その後も続いていく。

なお、グループラヴは2023年7月に今作をリリースし、P!NKと共に北米のスタジアム/アリーナ・ツアーを行うことが決定している。

【動画を観る】「Hello, All!」 (Official Video)

<リリース情報>

Grouplove

ダブルA面シングル『Hello, All!』

配信中

配信リンク:https://glassnote.ffm.to/newgrouplove

=収録曲=

1. Hello

2. All

Grouplove

6作目アルバム『I Want It All Right Now』

2023年7月7日リリース

配信リンク:https://glassnote.ffm.to/iwantitallrightnow

=収録曲=

1. All

2. Cheese

3. Malachi

4. Hello

5. Eyes

6. Billie

7. Tryin

8. Cream

9. Francine

10. Climb

11. Wall

https://www.grouplovemusic.com/