明治安田生命J3リーグ第4節が25日と26日に各地で開催された。

今季開幕から2勝1分と無敗で首位に立っていた松本山雅FCはホームにテゲバジャーロ宮崎を迎えた。試合の均衡が破れたのは65分。前線で小松蓮がロングボールを収めて右へ繋ぐと、相手に当たってコースが変わったボールが菊井悠介の元へ。右足でGKの股を抜く一撃は2試合連続ゴールとなり、松本が先手を取った。だが、宮崎は直後の76分、左サイドからボールを持ち運んだ山崎亮平がマイナスへ折り返すと、フリーになっていた南野遥海が流し込む。南野も同じく2試合連続ゴールとなり、宮崎が試合を振り出しに戻した。試合はこのままタイムアップ。松本、宮崎ともに連勝を逃す結果となった。

前節終了時点で松本と勝ち点で並んでいたFC琉球はホームで福島ユナイテッドFCと対戦。試合は34分にゴール前の混戦から古林将太が決めたゴールが決勝弾となり、福島が勝利。琉球は今季初黒星となり、福島は今季初白星となった。この勝利で福島はクラブのJリーグ通算100勝目となっている。

4位ガイナーレ鳥取と6位カマタマーレ讃岐の一戦では、鳥取が後半の序盤に2点をリード。それでも、讃岐は88分に右コーナーキックから奥田雄大が頭で1点を返すと、後半アディショナルタイムにはまたも右コーナーキックから奥田がヘディングシュートを沈めた。上位につける両クラブの試合は2-2のドローで終了している。

ギラヴァンツ北九州の本拠地に乗り込んだFC今治は、90分に左からのクロスボールを途中出場の下口稚葉が頭で沈めた。試合はこのままタイムアップ。今治は開幕戦3試合ぶりの白星を掴み、2位に浮上した。

第4節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第4節結果

▼3月25日(土)

いわてグルージャ盛岡 1-1 アスルクラロ沼津

▼3月26日(日)

奈良クラブ 2-2 Y.S.C.C.横浜

ガイナーレ鳥取 2-2 カマタマーレ讃岐

鹿児島ユナイテッドFC 2-1 SC相模原

ヴァンラーレ八戸 1-0 FC岐阜

松本山雅FC 1-1 テゲバジャーロ宮崎

カターレ富山 3-3 AC長野パルセイロ

ギラヴァンツ北九州 0-1 FC今治

愛媛FC 2-1 FC大阪

FC琉球 0-1 福島ユナイテッドFC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 松本(8/+5)

2位 今治(8/+2)

3位 岩手(7/+6)

4位 鳥取(7/+2)

5位 富山(7/+1)

6位 鹿児島(7/+1)

6位 琉球(7/+1)

8位 八戸(7/+1)

9位 讃岐(7/-1)

10位 愛媛(7/-2)

11位 奈良(5/+1)

12位 岐阜(5/0)

13位 長野(5/-1)

14位 北九州(4/+1)

15位 沼津(4/-1)

16位 宮崎(4/-2)

17位 相模原(3/-2)

18位 福島(3/-2)

19位 FC大阪(3/-4)

20位 YS横浜(1/-6)

◆■第5節対戦カード

▼4月1日(土)

14:00 FC大阪 vs 富山

15:00 岐阜 vs 琉球

▼4月2日(日)

13:00 今治 vs 奈良

14:00 八戸 vs 北九州

14:00 福島 vs 岩手

14:00 相模原 vs 沼津

14:00 松本 vs 鳥取

14:00 長野 vs YS横浜

14:00 讃岐 vs 鹿児島

15:00 宮崎 vs 愛媛