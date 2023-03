明治安田生命J2リーグ第6節が25日と26日に各地で行われた。

前節終了時点で4勝1分、現在4連勝中と最高のスタートを切ったFC町田ゼルビアは、敵地で2連勝中のいわきFCと対戦。試合は前半からいわきが多くのチャンスを作る。後半に入ってもペースを握り、59分には左サイドから仕掛けた杉山伶央のクロスボールに有田稜が頭で反応するも、シュートはクロスバーの上へ。しかし、町田は87分に池田樹雷人の左足ロングフィードから決定機を作る。前線で味方が収めたボールから荒木駿太が左足ダイレクトでクロスボールを送ると、ペナルティエリア中央で黒川淳史がヘディングシュート。ここはGKに阻まれたものの、こぼれ球を自ら押し込んだ。最終的にこのゴールが決勝点となり、苦しみながらも町田が5連勝。首位をキープした。

2連勝中で前節終了時点では4位につけていた東京ヴェルディは、ホームに2連敗中のロアッソ熊本を迎えた。試合は序盤から東京Vが主導権を握ると、16分にゴール前のこぼれ球を深澤大輝が蹴り込み、先制に成功。73分にバスケス・バイロンの左足でのクロスボールから平智広がヘディングシュートを決めると、83分にはセットプレーのこぼれ球を平がボレーシュート。これを山越康平がコースを変えてゴールにねじ込んだ。試合はこのままタイムアップ。3連勝を飾った東京Vは2位まで順位を上げている。

今季ここまで4勝1分と町田と同様に好スタートを切った大分トリニータは、大宮アルディージャのホームに乗り込んだ。試合は立ち上がりの3分、クロスボールのこぼれ球を富山貴光が押し込み、大宮が先手を取る。大宮の1点リードで折り返した後半には、46分にアンジェロッティが3試合連続ゴール。52分に浦上仁騎の追加点で勝負あり。試合はこのままタイムアップを迎え、大分は今季初黒星を喫した。勝利した大宮は2試合ぶりの白星となった。

第6節の試合結果と順位表、そして次節の対戦カードは以下の通り。今節の清水エスパルスvsザスパクサツ群馬、ジュビロ磐田vs栃木SCはJリーグYBCルヴァンカップ開催の関係で、29日に行われる。

◆■第6節結果

▼3月25日(土)

ベガルタ仙台 2-3 ツエーゲン金沢

大宮アルディージャ 3-0 大分トリニータ

ジェフユナイテッド千葉 1-1 ファジアーノ岡山

徳島ヴォルティス 0-0 ブラウブリッツ秋田

V・ファーレン長崎 3-2 モンテディオ山形

東京ヴェルディ 3-0 ロアッソ熊本

▼3月26日(日)

いわきFC 0-1 FC町田ゼルビア

レノファ山口FC 0-3 藤枝MYFC

水戸ホーリーホック 2-4 ヴァンフォーレ甲府

▼3月29日(水)

19:00 清水エスパルス vs ザスパクサツ群馬

19:00 ジュビロ磐田 vs 栃木SC

◆■J2順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(16/+10)

2位 東京V(13/+10)

3位 大分(13/+1)

4位 秋田(12/+3)

5位 甲府(11/+3)

6位 岡山(9/+3)

7位 大宮(9/+1)

8位 藤枝(9/-1)

9位 長崎(8/0)

9位 仙台(8/0)

11位 熊本(7/-1)

12位 いわき(7/-1)

13位 山口(7/-6)

14位 金沢(6/-3)

15位 山形(6/-3)

16位 清水(5/0)※1試合未消化

17位 磐田(5/-1)※1試合未消化

18位 栃木(5/-1)※1試合未消化

19位 群馬(5/-2)※1試合未消化

20位 千葉(5/-3)

21位 水戸(4/-5)

22位 徳島(3/-4)

◆■第7節対戦カード

▼4月1日(土)

13:00 甲府 vs 清水

14:00 仙台 vs 長崎

14:00 秋田 vs 山口

14:00 大分 vs 磐田

15:00 東京V vs 大宮

▼4月2日(日)

13:00 熊本 vs 徳島

14:00 山形 vs 水戸

14:00 栃木 vs 群馬

14:00 町田 vs 藤枝

14:00 金沢 vs 千葉

14:00 岡山 vs いわき