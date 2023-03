『くまうさ』POP UP SHOP開催！ 限定アイテムをゲット♪

サンエックスから昨年デビューした『くまうさ』のPOP UP SHOP『くまうさ もやもや SHOP in ロフト』が開催決定! 2023年3月30日(木)~4月26日(水)の期間、渋谷ロフト6階 POP UP SHOPスペースにて開催となる。

『くまうさ』は、いつも胸に「もやもや」を抱えるくまみたいに体のおおきなうさぎ。もやもやがずっしりと大きくなる時もあるけれど、ともだちの「ともぷぅ」が一緒の時は、そんな気持ちが少し軽くなる……という、誰にでもある「心のモヤモヤ」にそっと寄り添うキャラクターだ。

『くまうさ もやもや SHOP in ロフト』では、Tシャツやステッカーといった渋谷ロフト先行販売アイテムや、渋谷ロフト先行のイベント限定アイテム・「くまうさ」と「もやもや」のぬいぐるみを含めた「くまうさ」のアイテムが勢揃い!

購入得特典として、商品を税込2000円以上購入した方に先着で「くまうさカード(全3種)」を1枚ランダムでプレゼント。また、渋谷ロフト先行のイベント限定「ぬいぐるみ(くまうさ/もやもや全2種)」をセットで購入した方に先着で「くまうさ おでかけ巾着リュック(全1種)」が1点プレゼントされる。

さらに、開催期間中には「くまうさ」が登場するキャラクターグリーティングイベントを実施! この機会に「くまうさ」に会いに行こう♪

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.