近藤憲一原作によるTVアニメ「ダークギャザリング」のPV第2弾が公開された。
「ダークギャザリング」は、霊媒体質の少年・幻燈河螢多朗（げんとうがけいたろう）が、家庭教師の仕事で不思議な瞳を持つ少女・寶月夜宵（ほうづきやよい）と出会うことから始まるオカルトホラー。PV第2弾では篠原侑演じる寶月夜宵、島崎信長演じる幻燈河螢多朗、花澤香菜演じる寶月詠子、川口莉奈演じる神代愛依のシーンに加えて、恐ろしい霊たちが多数登場する。
TVアニメ「ダークギャザリング」
2023年7月放送開始
スタッフ
原作：近藤憲一（集英社『ジャンプSQ.』連載）
監督：博史池畠
シリーズ構成：村越繁
メインキャラクターデザイン：瀬川真矢
美術監督：長田泰治郎
撮影監督：安藤優穂
3Dディレクター：上薗隆浩
色彩設計：歌川律子
音響監督：吉田光平
音楽：KOHTA YAMAMOTO、成田旬、瀬尾祐介（Starving Trancer / Xceon）
制作スタジオ：OLM
キャスト
寶月夜宵：篠原侑
幻燈河螢多朗：島崎信長
寶月詠子：花澤香菜
神代愛依：川口莉奈
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)近藤憲一／集英社・ダークギャザリング製作委員会