ISSA「仮面ライダー1号が大好きで」「世代的にはBLACKですけど」レーサーに憧れ、初代ライダーにハマったきっかけを明かす

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月のマンスリーゲストは、ダンス&ボーカルグループDA PUMPのISSAさんです。3月19日(日)の放送では、子どもの頃から「仮面ライダー」シリーズの大ファンだったというISSAさんが、大好きな仮面ライダー1号と、自身も出演した映画『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』について語りました。子どもの頃から「仮面ライダー」の大ファンだったというISSAさん。この情報に木村が「これ、ビックリしたんだけど、仮面ライダーシリーズの熱烈なファンっていうのは、いつからのライダーなの?」と質問。現在44歳のISSAさんの世代的には、幼少期にリアルタイムで放送されていた「仮面ライダー」といえば、「仮面ライダーBLACK」(1987年~1988年)あたりですが、「僕は初代の仮面ライダー1号が大好きで」と力強く語るISSAさん。幼い頃、レーサーに憧れていたというISSAさんは「小さいときにバイクのレース、モトクロスとオンロードレースをずっとやっていて」と明かし、「F1とかMotoGPのビデオをレンタルビデオ屋さんで借りて観ていたんですけど、“アニメは1本なら借りてもいい”みたいな(親との間に)ルールがあって。(仮面ライダーシリーズは)ヒーローが“バイクに乗っている”という共通点があったので、最初のシリーズに戻って観たときに、“めちゃくちゃ面白いな!”と思って。バッタの改造人間じゃないですか(笑)」と当時を回顧。そんな“仮面ライダーシリーズファン”のISSAさんにとって、うれしい出来事が。2019年公開の映画「劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer」の主題歌、DA PUMPの楽曲「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」が起用され、さらには、劇場版ゲストとしてDA PUMPは、主人公・仮面ライダージオウ(常磐ソウゴ)に立ちはだかる“歴史の管理者”を名乗る謎の集団「クォーツァー」を演じました。さらに、ISSAさん演じるキャラクターが変身するのは、主人公と敵対する「仮面ライダーバールクス」とあって「適役の大ボスの役で出させてもらって、念願の“変身”ができました」と語ると、木村は「ヤバッ!」と反応。そんなISSAさんにとっての憧れの存在は、仮面ライダーシリーズ以外にも。「木村くんとこうやってご一緒させていただくのも本当にうれしいかぎりで。それこそ、僕らの世代でいうと光GENJIさんがいまして、SMAPさんたちが出てきて、“うわっ、何だっ!?”と思って。そのときのイメージとはまたちょっと違って、バラエティもめちゃくちゃやられるし、アイドルで歌もダンスも、みなさんお芝居もされるし、すごくオールマイティーなすごい方たちだなって」と思いを語ると、木村は「いやいや、なんちゃってオールマイティーですよ。踊り、そろったことないもん(笑)」と謙遜する場面も。さらにISSAさんが「SMAPさんは、一人ひとり(のキャラクター)がちゃんと立っていたじゃないですか。それぞれ個性がちゃんとあって」と話すと、木村は「だって6人でスタートして、それこそ1人“ライダー”になったからね」と、SMAPからオートレース選手へと転身した森且行さんについて触れる場面もありました。次回の放送は3月26日(日)です。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/