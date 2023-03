Mrs. GREEN APPLE フェーズ2開幕から1年「とんでもねぇ濃厚だった」

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。3月20日(月)の放送では、3月18日に「フェーズ2」が開幕してから1年が経ったということで、この1年を振りかえり、リスナーにメッセージを届けました。ミセス先生こんばんは! 去年の3月18日にミセスはフェーズ2を迎えましたね! 1年前はミセスのフェーズ2が発表されてから、毎日をとてもワクワクして送っていました。そして「ニュー・マイ・ノーマル」で再開したとき、とっても感動して泣いてしまいました。その時から早くも1年が経ちましたね! ミセス先生は、この1年どうでした? 思い出とかはありますか?(14歳)大森元貴 (Vo/Gt):この1年さ、すーごく長かった!藤澤涼架 (Key):すごかったね!若井滉斗 (Gt):すごくいろんなことあったよね。大森:とんでもねぇ濃厚な1年だったよね。若井:濃厚でしたね。大森:早いけど長いような……すごく濃密だったね。レコ大に出していただいたり、夏フェスもありましたし。ミニアルバムの『Unity』も出して、シングルの『Soranji』も出したし。藤澤:タイアップも、いろいろやりましたね。若井:『Utopia』(一夜限りの復活ライブ)もあったし、挙げたらもうキリないぐらいあったよね。大森:そうそう。映画『ラーゲリ(より愛を込めて)』やったり、ONE PIECEあったり……日本アカデミー賞で、『ONE PIECE FILM RED』の名前とか『ラーゲリ』とか、二宮(和也)さんの名前とかがあると、「すごいところと楽曲という形で関わらせてもらってたんだな」ってすごく思いました。若井:ほんとだよね。大森:濃厚だった!大森:お二人はどうですか?若井:『「ニュー・マイ・ノーマル」で再開したとき、とても感動して、泣いてしまいました』って送ってくれてるけど、俺らもなんだよね!藤澤:そうだねぇ。大森: YouTubeのドキュメントを見てもらうとわかるけど、お二人さん(「ニュー・マイ・ノーマル」のMV公開時に)ボロ泣きしてますから。藤澤:(笑)。若井:やっぱり、そのとき一緒の感情というか……を共有できてたんだなって、あらためてこの書き込みを読んで思ったな。大森:嬉しいよね。若井:早いね、もう1年だから。大森:涼ちゃん、どう?藤澤:僕は約2年間休止してみて、ライブでみんなと直接会えることの……あの時間の幸せ! あの大きさをね、すごく実感しましたね『Utopia』で!若井:……もあるし、ツアーもありましたからね!大森:ゼンジン(Zepp Tour 2022「ゼンジン未到とリライアンス〜復誦編〜」)ね!若井:ゼンジンもありましたし。大森:ツアーは今年もありますからね。藤澤:ね!大森:きっとまだ、直接「ただいま」って言えてない人たくさんいらっしゃると思いますので。ぜひ遊びに来てほしいし、もちろんフェーズ2から知ったっていう人もたくさんいらっしゃると思いますから、ぜひフラットに楽しんでいただけたらなと思います。僕らはもうすごく、ツアーでみなさんの顔を見れる日を楽しみにしてるという感じですかね!若井:楽しみにしてますんで!大森:はい、ありがとうございます!藤澤:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/