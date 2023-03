乃木坂46賀喜遥香 新曲『人は夢を二度見る』MV裏話 Wセンターの久保史緒里と山下美月は「表情が本当に素敵」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月23日(木)は生放送でお届けし、3月29日(水)リリースのニューシングル『人は夢を二度見る』を紹介しました。賀喜:3月29日水曜日に、32枚目のシングルとなる新曲『人は夢を二度見る』をリリースします! 各サブスクでは、『人は夢を二度見る』のスペシャルエディションとして、今回のシングルに収録されている楽曲がすでに配信されているので、「聴きました!」という生徒(リスナー)の方もいると思います。ここからの時間は、新曲『人は夢を二度見る』についてゆっくりお話をしていきたいと思います。まず、この楽曲はセンターポジションを務めているメンバーがお二人います。3期生の久保史緒里さんと山下美月さん! 久保史緒里さんは表題曲では初センターで、このダブルセンターでの楽曲は、19枚目の『いつかできるから今日できる』以来13作ぶりみたいですね!私もダブルセンターで先輩方が立ってらっしゃる姿をファンとして見ていたので、この楽曲で3期生の先輩方二人が真ん中に立っているのを見て、「あー、乃木坂だな~!」と思って幸せな気持ちになっています。私も、選抜メンバーとして参加させていただいているんですけど、初めてこの曲を聴いたときに「イントロが好きだな」って思いました。『人は夢を二度見る』というタイトルにある通り、ちょっと不思議な感じ……夢の中にいるような感じがして。言葉に言い表すのが難しいんですけど、聴いていて心地よくて好きだなって思いました。私は乃木坂に加入して20歳も迎えて大人になったので、この曲の歌詞を見てハッとしましたし……「まだ今からも夢を見られるんだ」とかも思ったりとかして、好きだなって思いました。ついにMVが解禁されましたね! MVのストーリーが、この曲の雰囲気や先陣を切ってあちこちでせわしない活躍しているダブルセンターの2人とすごく重なっていて、より曲の良さが引き出されていたと思います。もちろん遥香先生も素敵でしたよ! 個人的には、自分がよく知る場所がロケ地になっていたのがとても嬉しかったのですが、撮影の裏場などあったら教えてください!賀喜:ありがとうございます! 私も完成したMVを見て、センターのお二人の演技力というか、表情が本当に素敵だなって思いました。山下美月さんはいろんなドラマ……朝ドラにも出てらっしゃったり、久保史緒里さんも大河ドラマに出るのが決まったりとか……。あとは……久保史緒里さん。“史緒里ちゃん”って呼んでるんですけど……史緒里ちゃんは、乃木坂のお仕事で一緒に演技をしたりすることが多いんです。本当に言い回しも上手だし、表情も上手だし、そういうお二人がめちゃめちゃ味わえる……!顔のドアップも多くて、美人で……このMVは、美月さんのドアップから始まるんですよ。目が綺麗! みなさん見てください! 目が綺麗なんです! もう透き通っている……綺麗ですね~。だいぶ脱線しちゃった(笑)。『撮影の裏話が何かあったら』……新宿のゴールデン街で撮影したんですけど、そこで美月さんと2人で踊るシーンがあったんです。その撮影で、「今から撮ります! 行きますよー!」ってなったときに、ゴールデン街のどこのお店かわからないですけど、ドアが開いてて、そこからデスメタルがずっと流れてて(笑)。横でずっとデスボイスが流れる……「ウオォ!」という音が流れながらのMV撮影だったんです(笑)。それが初めて過ぎて「こんな世界もあるんだ」って思いながら「いいな」って思いましたね(笑)。そこで、美月さんと幸せな時間を過ごさせていただいてMVを撮りました!美術館に行って撮ったりしましたし、「みんなで団結して頑張って撮ったなぁ」っていう思いが強いですね。私たちも「先輩方が卒業されて頑張らないと!」って思っている中での撮影だったので、褒めていただけると本当に嬉しいです。ありがとうございます。ぜひたくさんの方にこの曲を聴いていただけたらいいなって思うので、ぜひMVも新曲『人は夢を二度見る』もよろしくお願いします!この日は、「乃木坂LOCKS!」以外の時間も番組に生登場。『自分開幕宣言』をテーマに、パーソナリティのこもり校長と臨時教頭のaiko教頭とともに、リスナーがこの春から目指したいことを聞いていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/