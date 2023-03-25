アニメ「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」の予告が到着。7月2日にTOKYO MX、BS11でテレビスペシャルとして放送されることも発表された。

これは本日3月25日に東京・東京ビッグサイトで開催中の「AnimeJapan 2023」で明らかになったもの。成田良悟の小説「Fate/strange Fake」を原作とする「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」は、アメリカを舞台に数多の魔術師と英霊の死闘を描く物語。日本語版と英語吹替版が同時制作され、今夏「World Premiere in L.A」の開催も決定した。

「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」

2023年7月2日（日）にTOKYO MX、BS11で放送

スタッフ

原作：成田良悟・TYPE-MOON 『Fate/strange Fake』（電撃文庫刊）

キャラクター原案：森井しづき

監督：榎戸駿・坂詰嵩仁

脚本：大東大介

キャラクターデザイン・総作画監督：山田有慶

美術監督：竹田悠介・大貫賢太郎

色彩設計：茂木孝浩・武田仁基・岡崎菜々子

CGディレクター・佐納達也

撮影監督：宮脇洋平

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：土屋雅紀

音響効果：小山恭正

音楽：澤野弘之

制作：A-1 Pictures

キャスト

アヤカ・サジョウ：花澤香菜

セイバー：小野友樹

ティーネ・チェルク：諸星すみれ

アーチャー：関智一

ランサー：小林ゆう

繰丘椿：古賀葵

オーランド・リーヴ：羽多野渉

キャスター：森久保祥太郎

フラット・エスカルドス：松岡禎丞

バーサーカー：堀内賢雄

ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸

アサシン：Lynn



フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼

ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥

ランガル：咲野俊介



ロード・エルメロイII世：浪川大輔

英語吹替キャスト

Ayaka Sajyou：Anjali Kunapaneni

Saber：Ben Balmaceda

Archer：David Vincent

Lancer：Marin Miller

(c)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC