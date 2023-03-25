アニメ「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」の予告が到着。7月2日にTOKYO MX、BS11でテレビスペシャルとして放送されることも発表された。
これは本日3月25日に東京・東京ビッグサイトで開催中の「AnimeJapan 2023」で明らかになったもの。成田良悟の小説「Fate/strange Fake」を原作とする「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」は、アメリカを舞台に数多の魔術師と英霊の死闘を描く物語。日本語版と英語吹替版が同時制作され、今夏「World Premiere in L.A」の開催も決定した。
「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」
2023年7月2日（日）にTOKYO MX、BS11で放送
スタッフ
原作：成田良悟・TYPE-MOON 『Fate/strange Fake』（電撃文庫刊）
キャラクター原案：森井しづき
監督：榎戸駿・坂詰嵩仁
脚本：大東大介
キャラクターデザイン・総作画監督：山田有慶
美術監督：竹田悠介・大貫賢太郎
色彩設計：茂木孝浩・武田仁基・岡崎菜々子
CGディレクター・佐納達也
撮影監督：宮脇洋平
編集：近藤勇二（REAL-T）
音響監督：土屋雅紀
音響効果：小山恭正
音楽：澤野弘之
制作：A-1 Pictures
キャスト
アヤカ・サジョウ：花澤香菜
セイバー：小野友樹
ティーネ・チェルク：諸星すみれ
アーチャー：関智一
ランサー：小林ゆう
繰丘椿：古賀葵
オーランド・リーヴ：羽多野渉
キャスター：森久保祥太郎
フラット・エスカルドス：松岡禎丞
バーサーカー：堀内賢雄
ジェスター・カルトゥーレ：橘龍丸
アサシン：Lynn
フランチェスカ・プレラーティ：内田真礼
ファルデウス・ディオランド：榎木淳弥
ランガル：咲野俊介
ロード・エルメロイII世：浪川大輔
英語吹替キャスト
Ayaka Sajyou：Anjali Kunapaneni
Saber：Ben Balmaceda
Archer：David Vincent
Lancer：Marin Miller
(c)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC