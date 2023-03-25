宮崎周平原作によるTVアニメ「僕とロボコ」の新ビジュアルが公開された。
テレビ東京系6局ネットで毎週日曜に放送中のアニメ「僕とロボコ」。全28話の放送が後半に突入したことを記念する新ビジュアルには、ロボコとボンドたちが宇宙空間へと飛び出すさまが描かれた。新キャラクターの登場場面や新規カットを盛り込んだPV第3弾も公開されている。
TVアニメ「僕とロボコ」
放送情報
テレビ東京系6局ネットで放送中
配信情報
見放題配信：バンダイチャンネル、Hulu、dアニメストア（本店／ニコニコ支店／for Prime Video）、J:COMオンデマンド、みるプラス、TELASA、auスマートパスプレミアム、Paravi、U-NEXT
最新話期間限定無料配信：Rチャンネル、TVer、ネットもテレ東
レンタル配信：Rakuten TV、HAPPY!動画、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、music.jp、GYAO!ストア、ひかりTV、ニコニコチャンネル、J:COMオンデマンド、みるプラス、TELASA
スタッフ
原作：「僕とロボコ」宮崎周平（集英社「週刊少年ジャンプ」）
監督：大地丙太郎
監督補：佐藤道拓
シリーズ構成：大場小ゆり
キャラクターデザイン：荏原裕子
プロップデザイン：佐藤よしひろ
美術監督：湖山真奈美
色彩設計：箕輪綾美
撮影担当：谷本玲奈
編集：楫野允史
音響監督：たなかかずや
アニメーション制作：ぎゃろっぷ
キャスト
ロボコ：松尾駿（チョコレートプラネット）
ボンド：津田美波
ガチゴリラ：置鮎龍太郎
モツオ：武内駿輔
円ちゅわ～ん：M・A・O
メイコ：平塚紗依
ボンドのママ：三石琴乃
蚊トンボ膝ロボコ：水瀬いのり