中村勇志原作によるTVアニメ「六道の悪女（おんな）たち」に上田麗奈、風間万裕子、駒形友梨、七海ひろき、山下大輝が出演。新たなキービジュアルも公開された。
4月7日よりTOKYO MXほかで順次放送される「六道の悪女たち」。今回発表された追加キャストは佐藤元演じる主人公・六道桃助と敵対する不良集団「鬼島連合」に所属するキャラクターたちで、上田は「鬼島連合」の幹部No.5・菫雷乃役、風乃役、天乃役の1人3役を担当する。また風間は幹部No.1のサディスト・椰子谷唯役、七海はNo.3でバイクチームの頭・布留川葵役、山下は総長の松ヶ宮童子役、駒形は乙姫恵梨香役を務める。
TVアニメ「六道の悪女たち」
放送情報
TOKYO MX：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:35～
MBS：2023年4月12日（水）26:30～初回放送、以降毎週土曜日27:08～
BS朝日：2023年4月9日（日）より毎週日曜日23:00～
AT-X：2023年4月9日（日）より毎週日曜日21:30～
KKT熊本県民テレビ：2023年4月13日（木）より毎週木曜日25:29～
スタッフ
原作：中村勇志（秋田書店「週刊少年チャンピオン」刊）
監督：齊藤啓也
シリーズ構成：百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：瀬川真矢
サブキャラクターデザイン：大西秀明
メカニックデザイン：大河広行
プロップデザイン：上津康義、千島知明
美術監督：田尻健一（ムクオスタジオ）
色彩設計：川上善美
撮影監督：山根裕二郎（いなほ）
編集：松本秀治
音響監督：山本浩司
アニメーション制作：サテライト
キャスト
六道桃助：佐藤元
向日葵乱奈：上坂すみれ
幼田小百合：大空直美
姫野莇美：夜道雪
菫雷乃・風乃・天乃：上田麗奈
椰子谷唯：風間万裕子
つばき：松岡美里
露草水絵：関根瞳
乙姫恵梨香：駒形友梨
火野本勝（大佐）：浪川大輔
木島耕太（課長）：石田彰
飯沼波瑠也：石谷春貴
布留川葵：七海ひろき
松ヶ宮童子：山下大輝