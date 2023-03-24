中村勇志原作によるTVアニメ「六道の悪女（おんな）たち」に上田麗奈、風間万裕子、駒形友梨、七海ひろき、山下大輝が出演。新たなキービジュアルも公開された。

4月7日よりTOKYO MXほかで順次放送される「六道の悪女たち」。今回発表された追加キャストは佐藤元演じる主人公・六道桃助と敵対する不良集団「鬼島連合」に所属するキャラクターたちで、上田は「鬼島連合」の幹部No.5・菫雷乃役、風乃役、天乃役の1人3役を担当する。また風間は幹部No.1のサディスト・椰子谷唯役、七海はNo.3でバイクチームの頭・布留川葵役、山下は総長の松ヶ宮童子役、駒形は乙姫恵梨香役を務める。

TVアニメ「六道の悪女たち」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:35～

MBS：2023年4月12日（水）26:30～初回放送、以降毎週土曜日27:08～

BS朝日：2023年4月9日（日）より毎週日曜日23:00～

AT-X：2023年4月9日（日）より毎週日曜日21:30～

KKT熊本県民テレビ：2023年4月13日（木）より毎週木曜日25:29～

スタッフ

原作：中村勇志（秋田書店「週刊少年チャンピオン」刊）

監督：齊藤啓也

シリーズ構成：百瀬祐一郎

キャラクターデザイン：瀬川真矢

サブキャラクターデザイン：大西秀明

メカニックデザイン：大河広行

プロップデザイン：上津康義、千島知明

美術監督：田尻健一（ムクオスタジオ）

色彩設計：川上善美

撮影監督：山根裕二郎（いなほ）

編集：松本秀治

音響監督：山本浩司

アニメーション制作：サテライト

キャスト

六道桃助：佐藤元

向日葵乱奈：上坂すみれ

幼田小百合：大空直美

姫野莇美：夜道雪

菫雷乃・風乃・天乃：上田麗奈

椰子谷唯：風間万裕子

つばき：松岡美里

露草水絵：関根瞳

乙姫恵梨香：駒形友梨

火野本勝（大佐）：浪川大輔

木島耕太（課長）：石田彰

飯沼波瑠也：石谷春貴

布留川葵：七海ひろき

松ヶ宮童子：山下大輝