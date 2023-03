乃木坂46賀喜遥香「見てた人だ…！」aiko教頭を前に緊張 関西弁トークに挑戦するも…!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月23日(木)の放送は、乃木坂46の賀喜遥香が生出演。パーソナリティをつとめる臨時教頭のaikoさんとこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、緊張する“かっきー”を迎えました。そのトークを紹介します。aikoさんは、3月の毎週木曜に“マンスリー教頭”として出演。今回はその4回目です。乃木坂46の賀喜遥香は、毎週木曜に番組のレギュラーコーナー「乃木坂LOCKS!」を担当しています。こもり校長:目の前には、我が校のアーティスト講師が来てくれています。今日は、“aiko”に“遥香”だから混乱するよね。aiko教頭:(笑)。こもり校長:“aiko”に“遥香”、“遥香”に“aiko”ということで……嬉しいね(笑)。aiko教頭:嬉しい!賀喜:よろしくお願いします!こもり校長:今日は……緊張しているよね!? 顔が真っ赤なの!賀喜:緊張してます(笑)。aiko教頭:かわいぃ~。こもり校長:なんでそんなに緊張することがあるの?賀喜:なんかっ、「aikoさんだ……!」って思って(笑)。aiko教頭:かわいくないですか!?賀喜:「見てた人だ……!」っていう気持ちで。さっきも(オンエアされた)曲を聴いていて、「この曲を歌っていらっしゃる方が、ここにいらっしゃるんだ……!」と思うと、「どうしよう、どうしよう」って(笑)。aiko教頭:嬉しい~、ほんま?賀喜:はい!aiko教頭:いや~、ありがとう!こもり校長:しかも、2人とも関西出身だよね?賀喜:そうですね、私も一応大阪生まれで……。aiko教頭:私も大阪です。「かっきー元気? 何してんの?」。賀喜:え……えぇ……。aiko教頭:ど、どう……き、きょう………何か……。こもり校長:いや、2人とも下手か!全員:(笑)。aiko教頭:関西弁をあえて出そうと思ったら、詰まるっていう(笑)。こもり校長:教頭も出ないし、かっきーも「え、え……」ってなるし(笑)。賀喜:(笑)。こもり校長:今日の授業テーマを発表します……『自分開幕宣言!』。3月31日に東京・明治神宮野球場にて、プロ野球「東京ヤクルトスワローズ」の開幕戦がおこなわれるんだけど……なんと! そこでうちのかっきーが始球式をつとめることになったぞー! おめでとう!aiko教頭:わー!(拍手)こもり校長:今夜はそんなかっきーに、この春キミが開幕させたいことを教えてほしい! かっきーがキミに、全力でエールを投げ込みます!賀喜:はい!aiko教頭:ちなみに遥香先生は、体育の授業は得意やったんですか? 野球経験はありますか?賀喜:野球経験は……体育の授業でちょっとやりました。野球というかソフトボールなんですけど。あとは、家族もいとこも野球をやっている子が多くて一緒に遊んだことがある、というくらいで。あんまりちゃんとは……。aiko教頭:緊張してる?賀喜:緊張します。aiko教頭:そうだよねぇ~。こもり校長:いろいろなことで、ずっと緊張してる……!全員:(笑)。こもり校長:乃木坂46には野球好きのメンバーがいるそうで、3期生の久保史緒里先生も始球式の経験がありますよね。アドバイスとかもらったりするの?賀喜:そういうおしゃべりはまだしていないんですけど、これからいただこうかな、と思っています。同期の金川紗耶ちゃんも始球式で投げたことがあって、聞いたら「意外と大丈夫だよ!」って言ってもらいました。校長・教頭:(笑)。こもり校長:力強い系のアドバイスだったんだね。賀喜:「あ、そうなんだ~!」って思って、ちょっと不安がなくなって元気が出ました(笑)。この日の放送では、aiko教頭の新曲「荒れた唇は恋を失くす」を初オンエア。この楽曲は、3月29日(水)リリースのニューアルバム『今の二人をお互いが見てる』に収録、24日(金)から先行配信がスタートします。乃木坂46は、3月29日(水)にニューシングル「人は夢を二度見る」を発売。この日、生放送でお届けした「乃木坂LOCKS!」では、楽曲を詳しく紹介しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、aiko(マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/