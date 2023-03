aiko「ドキドキしています」新曲『荒れた唇は恋を失くす』をSCHOOL OF LOCK!で初オンエア

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月23日(木)の番組冒頭で、aiko教頭の新曲「荒れた唇は恋を失くす」を初オンエア。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、感想を伝えました。aikoさんは、3月の毎週木曜に“マンスリー教頭”として出演。今回はその4回目です。今回初オンエアされた新曲「荒れた唇は恋を失くす」は、3月29日(水)リリースのニューアルバム『今の二人をお互いが見てる』に収録。24日(金)から先行配信がスタートします。こもり校長:いつもなら授業(放送)の始まりは、僕が(話したいことを)黒板を書いているんですけど、今日は教頭が黒板を書いてくれました。読ませていただきます! 「荒れた唇は恋を失くす」……!aiko教頭:ありがとうございます! 今日は、私の新曲をここでみなさんと聴けたらなと思っています。その新曲のタイトルが、黒板に書いた「荒れた唇は恋を失くす」です!こもり校長:黒板に曲のタイトルを書くことって、なかなかないんですよ。しかも、毎日書いている黒板なので、すごく念(想い)がこもっているんですよ。aiko教頭:そっか。うわぁ~、大事な場所にタイトルが書けてとっても嬉しいです。こもり校長:僕たちも嬉しいです! 今日は教頭の新曲でスタートするわけなんですけど……どうですか? 生徒(リスナー)は、全員スタンバってますよ!aiko教頭:緊張しますね。こもり校長:もしかしたら、正座しながら待っている生徒も、勉強する手を一旦止めた生徒もいると思います。やっぱ、緊張するもんですか?aiko教頭:緊張しますね~、本当に。ドキドキしています。こもり校長:教頭……! いいです! 僕、すごく好きです!aiko教頭:ありがとうございます。本当!?こもり校長:想像していたより、すごくポップでした。僕のなかでは……教頭のアルバムを聴いていると、どこか1コ背伸びしたい自分だったり、“大人の……”みたいな雰囲気があったんです。憧れの理想像を歌った曲みたいに感じていたんですけど、(この楽曲は)aiko教頭の声もすごく力強いし……僕たちの世代に近いエネルギーを感じるというか。かなぐり捨ててカラオケで歌いたい! みたいな。ストレス発散ソングのような……。aiko教頭:嬉しい!こもり校長:「嫌なことあるけど、これ聴いて“嫌だ”って大声で叫びたい!」みたいな。そういう、心の中にあるネガティブを吐き出させてくれるような……!aiko教頭:ありがとうございます。自分もそういう気持ちで作ったんで、届いてよかったです。こもり校長:歌の端から端まで、その感じが出ていました。aiko教頭:え~……、こぉぉちょー! ありがとう(笑)。こもり校長:わかる! スルメソングだよね。aiko教頭:嬉しい! 本当にありがとうございます。こもり校長:もう1回もう聴きたいもん。aiko教頭:あ、じゃあ……言ってもいいですか? このあと日付が変わって3月24日金曜日の0時から、サブスクにて先行配信で聴けます……(笑)。こもり校長:やった! radikoの期限が切れても聴ける!aiko教頭:この後! 聴けます! よろしくお願いします!こもり校長:(サブスクでは)何度でも聴けちゃいますね! では、教頭! いつもの(締め)を、もらっていいですか?aiko教頭:はい! みなさん、聴いてくれてありがとうございました! aiko「荒れた唇は恋を失くす」……以上っ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、aiko(マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/