秦 基博「焦ることなく、自分のありのままで接して」“気軽に話せる友達がいない”と焦る10代に贈る1曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。3月22日(水)の放送は、秦 基博さんが登場。10代リスナーの友達に関するお悩みに回答しました。自分は、中学を卒業してから寮生活をしています。それから2年が経過し、気づいたら学校外で気軽に話せる人がいなくなってしまったことに焦りを感じています。(中学時代の友達とも疎遠に……)そこで、どうやったら学校外で気軽に話せるような友達をつくることができるか、教えてほしいです!秦 基博:このお悩みに、めちゃくちゃ共感しています。僕も中学から高校に上がって、遅れて軽音楽部に入ったりしたので、友達ができるのも遅かったんです。でも、いまになって思うことは、全然焦ることはないというか……。友達を作りに行くっていうよりは、自然と気が合う人だったり、普段のままの自分で一緒にいて心地のいい人だったりが、徐々にゆっくりでも必ずできるんじゃないかなと思います。それは、僕の経験上でもそうです。僕も、すぐに友達ができたわけじゃなかったんですが、軽音楽部で音楽を通して出会った仲間とは、いまでも仲が良かったりします。なので、全然焦ることなく、ゆっくり自分のありのままで接して、一緒に楽しめるような友達をぜひつくっていただけたらと思います!今回、リスナーに届けた「残影」は、3月22日(水)リリースのニューアルバム『Paint Like a Child』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。