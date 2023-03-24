TVアニメ「魔法少女マジカルデストロイヤーズ」のPV第2弾が公開された。
PV第2弾ではオタク文化を弾圧しようとする謎の組織「SSC」のキャラクターたちをはじめとするキャラクターボイスが初解禁。斉藤壮馬演じるSHOBON、芹澤優演じるスレイヤー、楠木ともり演じる狂太郎、興津和幸演じるニックの声を聞くことができる。愛美によるオープニングテーマ「MAGICAL DESTROYER」、The 13th tailorによるエンディングテーマ「Gospelion in a classic love」の一部も盛り込まれた。
アニメ「魔法少女マジカルデストロイヤーズ」
放送情報
MBS・TBS：2023年4月7日（金）より毎週金曜日25:55～
BS-TBS：2023年4月7日（金）より毎週金曜日26:30～
AT-X：2023年4月8日（土）より毎週土曜日21:00～
※放送日時は変更になる可能性がある。
配信情報
ABEMA・DMMTV：2023年4月7日（金）より毎週金曜26:25～
スタッフ
原作：MAD ミルクポット markets
原案：JUN INAGAWA
監督：博史池畠
副監督：川瀬まさお
脚本・シリーズ構成：谷村大四郎
アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ
キャスト
オタクヒーロー：古川慎
アナーキー：ファイルーズあい
ブルー：愛美
ピンク：黒沢ともよ
狂太郎：楠木ともり
SHOBON：斉藤壮馬
スレイヤー：芹澤優
ニック：興津和幸
(c)Magical Destroyers Committee