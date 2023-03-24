『ヴィンランド・サガ』S2第12話 トラブルはやがて取り返しのつかない事態へ

2023年1月9日（月）から放送中のTVアニメ『ヴィンランド・サガ』SEASON 2の第12話あらすじ、本編場面写真が到着した。
『ヴィンランド・サガ』は講談社『アフタヌーン』にて連載中、シリーズ累計700万部を突破している幸村誠による漫画作品。ヴァイキングが活躍する時代を生きる少年の姿を描いた ”本当の戦士の物語（サガ）” 。TVアニメでは『Anime Trending Awards 2020』にて年度大賞を含む三冠を獲得するなど、国内外から大きな反響を集めた。
そんなTVシリーズの続編を描くSEASON2が、2023年1月より放送中だ。
第12話は3月27日（月）24：30よりTOKYO MX他にて放送開始。
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＜第12話 『失われた愛のために』＞
クヌートはケティル農場の接収を目論んでいた。その陰謀を知らないオルマルはクヌートの使者から侮辱を受け決闘を申し込んでしまう。
そこにトールギルも現れ取り返しのつかない事態に発展する。
【第12話スタッフ】
絵コンテ：松林唯人
演出：西山壮海
作画監督：藤田亜耶乃／丸山翔子／渡邉慶子／鈴木幸江／朱世傑／Yu Seung Hee／Kim Gyeong Hwan／LEE MI YOUNG／李少雷／袴田裕二／斎田恵瑠／明光／井元一彰
（C）幸村誠/講談社・ヴィンランドサガ SEASON ２ 製作委員会