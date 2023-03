御寺ゆき、「The Japan Cup2023」で“女性マジシャン史上初”のRookie of the Yearを受賞

ゼロイチファミリア所属の御寺ゆきが、「日本マジックファンデーションThe Japan cup2023」にてRookie of the Yearを受賞した。

【写真3点】赤いドレスで授賞式に参加した御寺ゆき

「The Japan Cup」は、JCMA/Japan Close-up Magicians’ Association(日本クロースアップ・マジシャンズ協会)が、21世紀に日本で活躍したマジシャンを讃えるために、2002年より毎年3月に実施しているイベント。2101年までに選ばれた「21世紀に日本で活躍したマジシャン100名」は、有志が作成したThe Japan Cupトロフィーに名前が刻まれる。

今回、現役のプロマジシャンとして活動しながら多数の雑誌にも出演し舞台「PERSONA5 the Stage」のメインキャストにも大抜擢された、ゼロイチファミリア所属の御寺ゆきがRookie of the Yearを受賞した。

* * *

──「The Japan cup2023」にてRookie of the Year受賞おめでとうございます。

御寺 ありがとうございます! プロマジシャンとして活動し始めて8年、ようやく努力が実ったように感じます。プレゼンテーターを務めて頂いたのは元師匠であるMAGUSさんで、やっと弟子としての役目を果たす事ができたんじゃないかなと思います。これまで支えてくださったマジシャンの先輩方や、動いてくれたマネージャーの方々、そしてご声援いただいた皆様のお陰です。本当にありがとうございます。

──「The Japan Cup」で女性マジシャンが受賞されたのは史上初だそうですね。

御寺 長い歴史の中、女性マジシャンとして史上初の受賞ということで名誉ある賞をいただけたと思うとともに驚きもあります。やはり女性マジシャンが少ない業界なんだなと改めて実感しましたし、私が今後女性マジシャンとしてできることはなんだろうと考えさせられました。今後そのことを模索しながらより一層力を入れていきたいと思います。女性ならではの華やかさを武器にしつつ技術も磨いて、たくさんの方に感動してもらえるような素敵なマジシャンになりたいと思っています。

──今後はどのような活動をしていきたいですか?

御寺 今まで通り一パフォーマーとしてステージに立ち続けることです。私自身マジシャンという職業が大好きなのでその魅力を発信する事ができれば、エンターテイメントを心から楽しんでくれる方が増えるんじゃないかなと思います。他には、MAGASさんに師事していただいていたときにイリュージョンを中心にやっていたので、独立した今、またイリュージョンをやったりグループを作って育てたりしたいです。

また、マジシャンとしての私とは別で演技のお仕事もさせていただいているので、これからも他の様々なメディアで活躍していく姿をお見せしていくことで、マジシャン業界を盛り上げていきたいです!

──最後に一言お願いします!

御寺 いつも応援してくださっている皆様ありがとうございます。私にとって今回の受賞でやっとマジシャンとしてのスタートラインに立てたと思っているので、これからもマジック業界をどんどん盛り上げていきたいと思います。また、私を通してマジックの魅力や不思議なエンターテイメントを発信していけたらなと思います。今後もご注目いただけたら嬉しいです!

【あわせて読む】御寺ゆきが振り返る2022年「いろんな方と出会い、自分の居場所を再確認できた」