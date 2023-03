郷ひろみのニューシングル(タイトル未定)が6月7日にリリースされる。

昨年デビュー50周年を迎えたことを記念し、ベストアルバム「Hiromi Go ALL TIME BEST」のリリースや東京・日本武道館公演「Hiromi Go 50th Anniversary "Special Version" ~50 times 50~ in 2022」の開催など精力的な活動を行ってきた郷。彼にとって通算109枚目となるニューシングルには“エネルギッシュでパワフルなアゲアゲソング”が収録される予定で、初回限定盤には新曲のミュージックビデオとそのメイキング映像を収めたDVDが付属する。新曲の詳細は追ってアナウンスされる。