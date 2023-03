MAFEXウルトラマン（シン・ウルトラマン版）がパーツ増加のDX版に！

映画『シン・ウルトラマン』に登場したウルトラマンが、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)シリーズに再登場。光線技パーツや「にせウルトラマン」再現用パーツが追加された「DX Ver.」になっている。

『シン・ウルトラマン』は2022年の空想特撮映画。昭和41年(1966年)の放送開始以来、今なお根強い人気を誇る日本を代表するヒーロー・ウルトラマンを、庵野秀明監督のもと、現代日本を舞台に未だ誰も見たことのない「ウルトラマン」が初めて降着した世界を描いた、衝撃と感動のエンタテインメント超大作。

MAFEXは、メディコム・トイが展開するアクションフィギュアシリーズ。全高約16センチ前後、スーツや衣服も樹脂で造形されたタイプだが、一部例外的に布製服を採用したものもある。

MAFEXでは2021年7月に「No.155 MAFEX ウルトラマン(シン・ウルトラマン版)」が発売されている。今回の「MAFEX ウルトラマン(シン・ウルトラマン版)DX Ver.」は、光線技パーツや「にせウルトラマン」再現用パーツが追加されている。

(C)2022「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

MAFEX ウルトラマン(シン・ウルトラマン版) DX Ver.

発売元:メディコム・トイ

8800円(税込)

2023年12月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

映画『シン・ウルトラマン』のウルトラマンをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

スペシウム光線パーツは劇中イメージのロングタイプとショートタイプ付属。ウルトラスラッシュパーツは2種付属。また対ゼットン戦で使用したウルトラマンサイズのベーターカプセルパーツも付属する。

可動式フィギュアスタンド付属。

(C)2022「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

外星人ザラブが化けた「にせウルトラマン」再現用の差し替えパーツも付属する。

MAFEXは『シン・ウルトラマン』などの日本の作品の他、海外特撮・アメコミ系のラインナップも豊富なシリーズである。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

MAFEX BO-KATAN KRYZE(THE MANDALORIAN Ver.)

発売元:メディコム・トイ

1万1880円(税込)

2024年3月発売予定

頭部原型製作 島崎恭一

原型製作:PERFECT-STUDIO

『スター・ウォーズ』シリーズの連続ドラマ『マンダロリアン』に登場したマンダロリアンの女性戦士ボ=カターン・クライズをアクションフィギュアで再現。全高約15センチ。

頭部パーツ2種。パーツ差し替えによりガントレットブレード展開状態やウィップコード発射状態の再現が可能。ブラスターピストル2丁付属。

可動式フィギュアスタンド付属。

(C) 2023 MARVEL

MAFEX CYCLOPS(Comic Variant Suit Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年4月発売予定

マーベルコミックス『X-MEN』シリーズで、ミュータントのヒーローチームXメンのリーダーを務めるサイクロップスをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

「No.099 MAFEX CYCLOPS(COMIC Ver.)」(税込8580円/発売中)とは衣装のデザインが異なる。頭部パーツは3種。目から出る光線オプティックブラストのエフェクトパーツが付属する。

可動式フィギュアスタンド付属。

(C) 2023 MARVEL

MAFEX STORM(COMIC Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年4月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

コミックス版『X-MEN』に登場する女性ミュータントのストームをアクョンフィギュアで再現。全高約15センチ。

頭部は表情の異なる3種を同梱。特徴的な形状のマントは布製で自由に動く。エフェクトパーツが付属する。

可動式フィギュアスタンド付属。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s23)

MAFEX NIGHTWING(BATMAN:HUSH Ver.)

発売元:メディコム・トイ

9680円(税込)

2023年4月発売予定

原型製作:PERFECT-STUDIO

DC『バットマン:ハッシュ』に登場するヒーロー・ナイトウィングをアクションフィギュアで再現。全高約15.5センチ。

ナイトウィングの本名はディック・グレイソン。少年時代にはバットマンの相棒(サイドキック)ロビンとして活動していた。

頭部2種。背中にはバトンを装備可能。各種手首パーツ付属。クリア成型を利用してバトン回転の残像を表現した手首パーツも付いている。

可動式フィギュアスタンド付属。

MAFEXは全高約16センチを基本としているが、女性キャラや低身長のキャラは同シリーズを並べた時に違和感がないように、15センチほどで作られることが多い。

逆に実在バスケットボール選手のような長身のモデルの場合は、全高約17センチで作られたこともある。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。