仮面ライダー旧2号のレトロソフビがクリアー目仕様のDX版で！

特撮TV番組『仮面ライダー』の主役ヒーロー、仮面ライダー旧2号が、メディコム・トイが展開する「東映レトロソフビコレクション」にラインナップされた。今回はマスクの目がクリアー仕様、マフラーが布製のDX版になっている。

仮面ライダー旧2号は特撮TV番組『仮面ライダー』(1971年)に登場するヒーローの1人。一文字隼人が変身する。本郷猛=仮面ライダー(旧1号)が一時的に番組から退場した後を引き継ぎ、主人公として活躍した。

「東映レトロソフビコレクション」は東映特撮作品のヒーローや敵キャラなどをレトロデフォルメのソフビとして展開するシリーズ。レトロデフォルメとは、昭和40~50年代頃の当時品ソフビをイメージした低頭身のバランスを指す。

仮面ライダー旧2号は2014年6月に「東映レトロソフビコレクション」で発売されているが、今回のDX版では不透明だったマスクの目がクリアー仕様に、ビニール製だったマフラーが布製に変更されている。

また今回は旧2号と対戦したショッカー怪人・実験用狼男もミニソフビ付きで同時発売となる。

(C)石森プロ・東映

仮面ライダー旧2号(DX版)、実験用狼男(新色)+ミニソフビ

発売元:メディコム・トイ

各1万3200円(税込)

2023年7月下旬発送予定

原型製作:熊之森恵

「東映レトロソフビコレクション」の新作。各全高約24センチ、ミニソフビ全高約12センチ。仮面ライダー旧2号はマスク着脱可能。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2023年3月24日(金)0:00から4月30日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

メディコム・トイでは仮面ライダー旧2号以外にもソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新作情報をお届けしよう。

(C)石森プロ・東映 (C)さいとう・たかを・東映

エイキング(新色蓄光)、地獄大使、サソリルゲ

発売元:メディコム・トイ

各4950円(税込)

2023年7月下旬発送予定

原型製作:熊之森恵

ミドルサイズと呼ばれる各全高約15センチの「東映レトロソフビコレクションM」の新作。今回は『仮面ライダー』のショッカー怪人エイキング、ショッカー幹部・地獄大使、『超人バロム・1』のドルゲ魔人サソリルゲが登場。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2023年3月24日(金)0:00から4月30日(日)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ジャイアントゴジラ(1995)

発売元:メディコム・トイ

15万円(税込)

2023年5月発売予定

Produced & Master Model Painted by NAGNAGNAG

原型製作:ヤマダ・マサミ

映画『ゴジラVSデストロイア』に登場したゴジラをレトロディフォルメでソフビ化。全高約35センチのジャイアントサイズだ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2023年3月24日(金)0:00から4月10日(月)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 円谷プロ

ガラモン(ガラモンの逆襲)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年5月発売予定

ソフビ作家・安楽安作の新作。『ウルトラQ』「ガラモンの逆襲」の回に登場した怪獣ガラモンをレトロデフォルメでソフビ化。全高約23センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.co.jp/blog/)にて2023年3月24日(金)0:00から4月10日(月)23:59まで申込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。