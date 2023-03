『名探偵コナン』小松未歩の名曲たちを花リナが継承リリース！

新進気鋭のボーカリスト”花リナ”が”小松未歩”の作品を一挙3曲同時・連続配信されることが発表された。第一弾は、『名探偵コナン』の主題歌3曲がリリースされる。

小松未歩を世に出した長戸大幸プロデューサーが、彼女の作品を次世代にも継承していく存在として白羽の矢を立てたのが花リナ。花リナの誕生日でもある4月1日(土)から、小松未歩デビュー日の5月28日(日)までの2ヶ月に渡って、3曲同時・連続配信リリースが決定した。

1998年のデビューから昨年で25周年を迎えた小松未歩は、デビュー曲の「謎」がいきなりの大ヒットを放ち、同タイミングで他アーティストへの作品提供を行っていく等、驚異的なスピードで作品を創り続け、リリースの度にヒットを出し続けていたが、2006年にリリースされた『小松未歩 ベスト ~once more~』のリリース以来、作品音源はリリースされておらず、事実上の活動休止となっている。

卓越したキャッチーなメロディメイク、いくつものメッセージを受け取れる唯一無二のリリカルな歌詞に定評のある小松未歩だが、一度もテレビ出演やライブを行わなかったことから、存在自体がベールに包まれているまさに謎なアーティストでもあり、時代を超えて今もなお圧倒的な存在感を放っている。

そんな小松未歩のアーティスト性や歌詞の世界観をいかに継承しつつ、花リナならではの表現ができるか試行錯誤を繰り返し、ついに2022年5月28日から始まった小松未歩デビュー25周年の翌年のタイミングで「小松未歩 TRIBUTE」3曲同時・連続配信リリースとなった。

聴き親しんでいた小松未歩の曲でも、ハワイで育った花リナにとって描写や風景を頭の中に浮かべる事が難しく、全て英訳して取り組むなど小松未歩の世界観を花リナらしく表現したカバー曲となっている。

連続リリース第1弾となる「謎」/「願い事ひとつだけ」/「氷の上に立つように」はいづれも『名探偵コナン』の主題歌で小松未歩の代名詞と言える大ヒットした作品。

5月1日には、第2弾「あなたを愛してくこと」/「チャンス」/「最短距離で-Take me far away」(英語詞カバー)、5月28日に第3弾「謎-Nazo」(英語詞カバー)/「願い事ひとつだけ-One wish come true」(英語詞カバー)/「氷の上に立つように-So cold to me」(英語詞カバー)を共にリリース予定。

