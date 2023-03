『ヒロアカ』かっちゃん、お茶子ちゃん、轟君がベアブリックに！

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』に登場する爆豪勝己、麗日お茶子、轟焦凍がメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。

原作は、週刊少年ジャンプにて連載中の堀越耕平氏による同名のコミックシリーズ。ヒーローを目指す高校生、緑谷出久とそのクラスメイト達の成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられる。

TVアニメシリーズは2016年から2021年にかけて第5期シリーズまで放送されており、現在は第6期が放送中だ。

爆豪勝己、麗日お茶子、轟焦凍は主人公の通う雄英高校1年A組のクラスメイト。

爆豪勝己は緑谷の幼馴染み。知力、体力、戦闘センス抜群の自信家で、「自分がNo.1のヒーローになる」という確固たる信念を持ち、上昇志向が強い。‟個性”は、掌の汗腺からニトロのような汗を出し爆発させる「爆破」。

麗日お茶子は明るく裏表のない性格で、緑谷の良き理解者。雄英高校に通うため地元から単身やって来た。‟個性”は、指先にある肉球で触れたものを無重力状態にする「無重力(ゼログラビティ)」。

轟焦凍は雄英高校に推薦入学した、知力・体力共にトップクラスの実力者。‟個性”は、右から氷結、左から炎熱を繰り出す「半冷半燃」。父は現No.1プロヒーローのエンデヴァー。

主人公の緑谷出久とプロヒーローのオールマイトはすでにベアブリックとして販売されている。『ヒロアカ』ファンでベアブリックを好きな方は、今回の3種もチェックしていただきたい。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形トランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

BE@RBRICK 爆豪勝己 100% & 400%(上段)

BE@RBRICK 麗日お茶子 100% & 400%(中段)

BE@RBRICK 轟焦凍 100% & 400%(下段)

発売元:タカラトミー

販売元:メディコム・トイ

各1万4300円(税込)

2023年4月発売予定

爆豪勝己、麗日お茶子、轟焦凍のBE@RBRICKが発売。

それぞれ100%と400%の2体セット。

6体セットではないのでご注意を。

メディコム・トイの直営店1/6計画にて発売予定。

メディコム・トイでは『ヒロアカ』以外にも様々な作品、キャラクター、アート作品、アーティスト、企業などとコラボしたベアブリックを発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

>>>ベアブリック新作の画像を見る(画像23点)

BE@RBRICK ピカチュウ Female Ver. 400%(左)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(左)、5万7200円(右)(共に税込)

2023年4月発売予定

『ポケットモンスター』シリーズより、ピカチュウの♀がベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK ウルトラマン80 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2023年4月発売予定

特撮TV番組『ウルトラマン80(エイティ)』の主役ヒーローをベアブリックで再現。

1/6計画にて発売予定。

BE@RBRICK Mickey Boat Builders 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万3200円(税込)

2023年10月発売・発送予定

短編映画『Boat Builders』に登場するミッキーマウスのベアブリックが登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年3月24日(金)00:00から2023年4月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK KING KOMBO 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2023年10月発売・発送予定

「Kellogg's」より KING KOMBOがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年3月24日(金)00:00から2023年4月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK IRON MAN RESCUE SUIT 1000%

発売元:メディコム・トイ

7万4800円(税込)

2023年4月発売予定

映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』に登場したアイアンマン レスキュースーツのベアブリックが登場。アイアンマンことトニー・スタークの妻、ペッパー・ポッツが装着したスーツだ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店にて発売予定。

BE@RBRICK BLACK ADAM 400%

BE@RBRICK Dr. FATE 400%

発売元:メディコム・トイ

各1万4300円(税込)

2023年10月発売・発送予定

映画『ブラックアダム』の主人公ブラックアダムと、同作に登場するJSA(ジャスティス・ソサエティ・オブ・アメリカ)のメンバーで魔術師のドクター・フェイトがベアブリックになった。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年3月24日(金)00:00から2023年4月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK 007 ”YOU ONLY LIVE TWICE” 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年10月発売・発送予定

映画『007は二度死ぬ』(原題『YOU ONLY LIVE TWICE』)の海外版ポスターの絵柄を使ったベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年3月24日(金)00:00から2023年4月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

今回は3ページ、次のページはアート&アーティスト系!

BE@RBRICK × Van Gogh Museum

Floral Pattern 50th Anniversary Design Van Gogh Museum 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、7万9200円(右)(税込)

2023年10月発売・発送予定

Van Gogh Museum 50周年記念モデルのベアブリックが100% & 400%と1000%で登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年3月24日(金)00:00から2023年4月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK 伊藤若冲「百花図」 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(税込)

2023年4月発売予定

9年ぶりに一般公開される天才絵師・伊藤若冲の名作「百花図」。

香川県 金刀比羅宮奥書院に繊細で緻密なタッチで描かれた花々がBE@RBRICKに。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて数量限定販売、無くなり次第終了。

(問)セブンネットショッピング

BE@RBRICK BUM SAN 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)

2023年4月発売予定

BE@RBRICK YUSUKE HANAIにBUM SANが100% & 400%、1000%で登場。BUM SANは以前メディコム・トイのソフビフィギュアVCDシリーズにラインナップされている。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAで数量限定発売、無くなり次第終了。

BE@RBRICK The Beatles ”REVOLVER” 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万7600円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)

2023年8月発売・発送予定

伝説的ロックバンド・ビートルズのアルバム「リボルバー」のジャケットイラストを使用したベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年3月24日(金)00:00から2023年4月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK White Heart 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2023年10月発売・発送予定

ミュージシャンhide(ヒデ)のシグネチャーギターの代名詞「Yellow Heart」のデザインが、眩い白色で登場。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2023年3月24日(金)00:00から2023年4月10日(月)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

BE@RBRICK Nujabes ”FIRST COLLECTION” 1000%

発売元:メディコム・トイ

6万8200円(税込)

2023年4月発売予定

音楽プロデューサーNujabes(ヌジャベス)が主宰するインディペンデント・レーベル

Hydeout Productions初のベスト・コンピレーション「FIRST COLLECTION」のジャケットをモチーフにしたベアブリック。

YEN TOWN MARKET ストア(yentownmarket.com)、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

最後のページはオリジナル系!

MY FIRST R@BBRICK B@BY CRYSTAL OF SNOW Ver. 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2023年4月発売予定

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)、胴体にビーズが入ったタイプの新カラー。全高約8センチ&32センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、名古屋PARCOのMEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

MY FIRST NY@BRICK B@BY CRYSTAL OF SNOW Ver. 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(税込)

2023年4月発売予定

Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)

ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)、胴体にビーズが入ったタイプの新カラー。全高約6.5センチ&26センチ。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

R@BBRICK カリモク HORIZON 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2023年4月発売予定

木製家具の老舗カリモクの熟練職人によってハンドメイドで仕上げられた木製ラブリック。全高約32センチ。

MEDICOM TOY PLUS、MEDICOM TOY PLUS NAGOYAにて数量限定発売予定、無くなり次第終了。

BE@RBRICK メ組はっぴ 銀メッキ

配布元:メディコム・トイ

ノベルティ

2023年5月展開予定

ベアブリック柄のはっぴをイメージしたデザイン。メ組の「メ」はメディコム・トイのメである。

メディコム・トイの直営店東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて5000円(税込)以上購入の方にプレゼント。数量限定、無くなり次第終了。

BE@RBRICK カリモク 達磨 参 銀 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2023年4月発売予定

ソラマチ店名物・和のベアブリックの新作。胸の文字などが銀色で書かれている。カリモクと、高崎達磨職人「幸喜」のプレミアムコラボモデル。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。

BE@RBRICK カリモク 招き猫 壱 青 400%

発売元:メディコム・トイ

14万800円(税込)

2023年4月発売予定

和のベアブリックの中でも特に人気の高い招き猫の新作。「招き猫 壱」タイプの顔で、首元の前掛けが青になっている。カリモクと、常滑招き猫職人「冨本」のプレミアムコラボモデル。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。

BE@RBRICK 招き猫 開運・千万両 金メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(税込)

2023年5月発売予定

こちらも和のベアブリック・招き猫の新作。5月発売予定なのでご注意を。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。

BE@RBRICK 招き猫 開運・千万両 銀メッキ 100% & 400%(左2点)、1000%(右)

発売元:メディコム・トイ

1万4300円(左2点)、7万4800円(右)(税込)

2023年4月発売予定

さらに和のベアブリック・招き猫の新作。こちらは銀メッキで4月発売予定。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。

NY@BRICK 招き猫 白メッキ 100% & 400%

発売元:メディコム・トイ

1万5400円(税込)

2023年4月発売予定

ニャーブリックの招き猫バージョン。全高約6.5センチ&26センチ。

メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて発売。

今回は終盤が招き猫祭りの様相を呈した。これも招き猫の人気が非常に高いためである。

ニャーブリックは後発なので全体の数も55種(メディコム・トイHPのカタログページより)とベアブリックより少ないが、そのうち18種が招き猫である。招き猫の人気のほどがうかがえる。

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。