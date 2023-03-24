高橋留美子原作によるTVアニメ「うる星やつら」第2期が2024年に放送決定。併せて、友引高校の制服を着たラムのビジュアルが公開された。

10月にフジテレビ「ノイタミナ」枠ほかでスタートし、本日3月23日深夜に第1期最終話が放送されたTVアニメ「うる星やつら」。第2期でどのエピソードが描かれるのか、また新キャラクターの登場など、詳細は続報を待とう。

また放送が中断する期間は、公式Twitter（@uy_allstars）にて「日めくり『うる星やつら』」と題したボイスドラマを展開予定。ラム、あたる、しのぶ、面堂などのキャラクターたちが毎朝メッセージを届ける。

TVアニメ「うる星やつら」第2期

2024年放送

スタッフ

原作：高橋留美子「うる星やつら」（小学館 少年サンデーコミックス 刊）

監督：高橋秀弥、木村泰大

シリーズディレクター：亀井隆広

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン：浅野直之

サブキャラクターデザイン：高村和宏、みき尾

メカニックデザイン：JNTHED、曽野由大

プロップデザイン：ヒラタリョウ

美術設定：青木薫

美術監督：野村正信

色彩設計：中村絢郁

CGディレクター：畠山一馬

撮影監督：長田雄一郎

編集：廣瀬清志

音楽：横山克

音響監督：岩浪美和

アニメーション制作：david production

キャスト

諸星あたる：神谷浩史

ラム：上坂すみれ

三宅しのぶ：内田真礼

面堂終太郎：宮野真守

錯乱坊：高木渉

サクラ：沢城みゆき

ラン：花澤香菜

レイ：小西克幸

おユキ：早見沙織

弁天：石上静香

クラマ姫：水樹奈々

温泉マーク：三宅健太

尾津乃つばめ：櫻井孝宏

面堂了子：井上麻里奈

あたる父：古川登志夫

あたる母：戸田恵子

ラム父：小山力也

ラム母：平野文

テン：悠木碧

藤波竜之介：高垣彩陽

竜之介の父：千葉繁

しゅがあ：久野美咲

じんじゃあ：森永千才

ぺっぱあ：高橋李依

※高橋秀弥の高ははしご高が正式表記。

(c)高橋留美子・小学館／アニメ「うる星やつら」製作委員会