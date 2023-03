G over アーティストの道を進むも「まだ手探りでやっているので不安だらけです」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月22日(水)の放送は、4人組ロックバンド・G overのNaoとIbukiさん、Yokiさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、番組出演の感想や、この日のテーマ『決断と不安』にちなみ、アーティストへの道に進んだ心境を聞きました。G overは2021年に結成。セカンドシングルとして同年にデジタルリリースされた「花曇」が、音楽配信サービスAWAが主催する音楽コンテスト『AWA ROOKIES STAGE』でグランプリを受賞。放送同日の3月22日(水)に、新曲「drive」をデジタルリリースしました。NaoさんとYokiさんは、元リスナーとのことです。こもり校長:Nao先生は、元生徒(リスナー)! 生放送教室に戻ってこられました。Nao(Vo.):SCHOOL OF LOCK! は、僕の青春の一部だったんです。こういう形で戻ってこられて、すごくエモーショナルな気持ちになって、あの日の記憶が戻ってくるようです。こもり校長:手元にある台本を握りしめていますもんね。Nao:緊張が……(笑)。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! との出会いは何だったんですか?Nao:僕は、SEKAI NO OWARIさんが大好きで、(コーナーとして放送されていた)「セカオワLOCKS!」をずっと聴かせてもらっていました。こもり校長:おー! なるほど!Nao:毎週欠かさず聴いていたんですけど、そこから他の講師の方の授業も受けさせてもらったって感じです。こもり校長:いつから聴いていたんですか?Nao:中学1、2年生のころからですね。こもり校長:ラジオネームもあったんですか?Nao:当時はちょっと臆病だったんで(笑)、掲示板に書き込んだりはしてなかったんです。ただ聴かせてもらっていました。こもり校長:そうなんですね(笑)。こもり校長:Yoki先生は、今日は出る予定じゃなかったんですけど、急遽生放送教室に来てくれました。Yoki(Gt.):嬉しいです。実は元生徒で、10年前から聴いていました。このラジオに出るのが夢だったんですよ。こもり校長:本当ですか!?Yoki:はい……本当ですよ?全員:(笑)。――ファーストシングル「曙光」オンエア後……こもり校長:アウトロの余韻がすごい! 歌詞も力強いし、すごくクールでかっこいい曲なので、「あんなに緊張してしゃべっていたのに……!」と思いました。G over:(笑)。こもり校長:生徒と一緒に聴いてみてどうですか?Nao:いやぁ……言葉にするのが難しいです。こもり校長:G over先生は、アーティストの道に進もうとしたときに不安はありましたか?G over:ありましたね。Nao:自分たちでは、けっこう大きな決断をしたと思っているんですけど……まだ、不安が完全にぬぐい切れたかというと……。Ibuki(Dr.):まだありますね。Nao:まだ2年目なので、不安はいっぱいですね。こもり校長:それは、どういう不安なんですか?Nao:やっぱり……不安定な世界というのもありますし。こもり校長:「生活できるのかな」「食っていけるのかな」とか?Nao:そうですね、リアルな話ですけど……(笑)。Ibuki:僕らはそんなに歴というか……さっき聴いた「曙光」が、人生で初めて作った曲なんです。そこからたくさんの人に聴いてもらったので、下積みというか……そういうのがあんまりなくて。まだ手探りでやっているので、不安だらけですね。こもり校長:何をしても……正解なのか不正解なのか、みたいな?G over:そうですね。Nao:「間違ってないだろうか……?」という不安がずっとありますね。こもり校長:なるほどね。今夜は、生徒のキミがいま抱えている不安や決断に迷うことを聞いていきます。この日の放送では……・「高2になる4月から新しい部活に入ろうと思っているのですが、1年間ででき上がっている輪の中にうまく入れるかが不安です」という16歳・「4月から中3になるのですが、先輩として新しく入ってくる後輩とうまく距離を縮められるかが不安です」という14歳・「4月から滑り止めで受験した高校に行くのですが、第一志望に落ちたことを引きずりそうで不安です」という15歳と電話をつなぎ、G overとこもり校長が経験を踏まえたアドバイスを届けました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/