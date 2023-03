G over 新曲『drive』はメンバーとのドライブから誕生「車酔いで記憶がない」メンバーも！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月22日(水)の放送は、4人組ロックバンド・G overのNaoとIbukiさん、Yokiさんがゲスト出演。同日リリースの新曲「drive」について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。G overは2021年に結成。セカンドシングルとして同年にデジタルリリースされた「花曇」が、音楽配信サービスAWAが主催する音楽コンテスト『AWA ROOKIES STAGE』でグランプリを受賞。放送同日の3月22日(水)に、新曲「drive」をデジタルリリースしました。こもり校長:当たり障りない発言ですけど、(楽曲を聴いて)まさに「drive」したくなるような曲でした(笑)。今回の楽曲はIbuki先生が作詞作曲をされているということですが、楽曲は何かをイメージしてから作るんですか?Ibuki(Dr.):いや、思いつきなんですけど……。歌詞にもあるんですけど、この日、この3人で(工場の夜景で知られる)川崎の夜光という所にドライブに行ったんです。僕は後ろに座っていて、夜景とかよっくん(Yoki)が運転しているのを見ていたんです。夜中に行ったので朝方帰ってきたんですけど、「これ、曲にしよう」と思って。ピアノに向かってコードを鳴らして「そうそう、このイメージ」と思いながら、歌詞も覚えている情景を書いて、「このイメージ、このイメージ」とやって……1時間ぐらいで書きました。こもり校長:1時間で作ったんですか!?Ibuki:曲を作るときは集中してやるんです。日をまたぐと書けなくて。こもり校長:掴んだものが手から離れちゃうみたいな感覚で?Ibuki:そうなんです。こもり校長:へー! お二人は、ドライブの実体験が曲になるわけですけど、初めて聴いたときはどうでしたか?Nao(Vo.):僕は、そのとき車酔いをしていて、あんまり記憶がないんです……全員:(笑)。Nao:景色がきれいだったのはすごく覚えているんですけど、道中の記憶があんまりなくてですね……(笑)。でも、初めて聴いたときは「新しい雰囲気の曲を作ってきたな」と……。こもり校長:本当ですか!?全員:(笑)。こもり校長:Yoki先生は?Yoki(Gt.):僕は運転してたんで、ちゃんと覚えています! 助手席でNao先生がぐったりしていて……。Nao:窓を開けてずっと外を見ていましたから(笑)。Yoki:楽曲を聴いたときは……いままでにないG overの楽曲だな、というのが最初の印象でしたね。こもり校長:いままでにない雰囲気の楽曲を聴いて、どう思うんですか?Nao:「やってきやがったな」と思いましたね。Ibukiの作る曲は、新しさが逐一更新されていくんです。「次はこんなことをしてくるか!」と、僕はワクワクするタイプです。こもり校長:Ibuki先生! あらためて、この「drive」に込められた思いは?Ibuki:最初の歌詞にもあるんですけど……悩み事とかがあったときに、今の時代は便利ですからスマートフォンを使って手元で解決できることもあると思うんです。でも、実際どこかに足を延ばして景色を見たり、行ったことがない場所に行ってみたりしないと見えないものもありますよね。そういうのを、「ちょっと外に出て見ようぜ!」みたいな感じで歌った曲です。その辺の歌詞を聴いてもらったり、サウンドにもこだわっているので楽しんでもらえたらな、と思います。こもり校長:この楽曲のミュージックビデオが、3月23日の夜9時に公開されるということですが、メンバー4人が登場するのは初めてなんですよね?G over:はじめてです。こもり校長:ぜひチェックしてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/