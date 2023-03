上白石萌歌 スピッツのニューアルバムリリース情報に「それだけで生きていけるな」

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。3月20日(月)の放送では、以前から好きだと話しているスピッツのニューアルバムリリースについて、リスナーのメッセージを紹介し楽しみな気持ちを共有しました。萌歌先生! スピッツが3年半ぶりに『ひみつスタジオ』という新しいアルバムを販売するお知らせはもう聞いておりますでしょうか……? 私、嬉しすぎて叫びました。早速予約しようと思ったのですが、私は進学で一人暮らしをするため、住所が変わるので引っ越した後にしか予約できないことが悔しくて仕方がないです……。でも届いたら何万回も聴きます!そしてそして、スピッツの全国ツアーも始まりますね。私はまだ学生なので遠方には行けないですが、頑張ってアルバイトをして絶対に参戦したいと思います!! 萌歌先生も、ツアーに参戦できるといいですね!!! 今年、わくわくすることいっぱいです。(18歳)上白石:そうなんですよ~、本当に……! アルバムが3年ぶりに出るということで、本当に嬉しいです。それだけで生きていけるな、ってぐらい嬉しくて……!だって私、疲れたときはスピッツのライブDVDを、部屋を真っ暗にして観るんですよ。それが、1番手っ取り早く元気になれるんです(笑)。新しいアルバム、本当に嬉しいですね。そして、全国ツアーもどうにか行きたいなと思っているところです。楽しみなことがいっぱいですね! 私も楽しみに待ちたいなと思います!スピッツの話題が出たので、私の大好きな1曲を届けたいと思います。――ここで、スピッツ「桃」をオンエア上白石:この曲は、この季節にピッタリなサウンドだなと思って……スピッツの奏でる音って、その日がどんな天気でも自分の心の中だけは晴れるんですよね。そういう、すごくポジティブなメッセージと、「踏ん張ろう」って思える気持ちをいつもたくさんもらっています。みんなもアルバム楽しみに待ちましょう!スピッツのニューアルバム『ひみつスタジオ』は、5月17日(水)リリースです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/