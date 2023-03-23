5月13、14日に静岡・富士山こどもの国で行われる野外フェス「FUJI & SUN '23」の出演アーティスト第3弾と日割りが発表された。
今回追加されたのは5月13日公演に出演するEGO-WRAPPIN'、折坂悠太、TOP DOCA、優河、吉原祇園太鼓セッションズ、14日公演に出演するブレッド＆バターの6組。このうちEGO-WRAPPIN'はアコースティックセット、折坂悠太はバンド編成で演奏を披露する。チケットは各プレイガイドにて販売中。
FUJI & SUN '23
2023年5月13日（土）静岡県 富士山こどもの国
OPEN 9:00 / START 10:30 / CLOSE 21:00（予定）
＜出演者＞
Sun Area
EGO-WRAPPIN'（Acoustic set） / 折坂悠太（band） / cero / never young beach / ハナレグミ
Moon Area
TOP DOCA / 優河 / 吉原祇園太鼓セッションズ
and more
2023年5月14日（日）静岡県 富士山こどもの国
OPEN 8:00 / START 9:00 / CLOSE 18:00（予定）
＜出演者＞
Sun Area
木村カエラ / スガシカオ with FUYU / ブレッド＆バター / ROTH BART BARON / and more
※5月14日公演の「Moon Area」出演者は後日発表。