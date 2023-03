5月13、14日に静岡・富士山こどもの国で行われる野外フェス「FUJI & SUN '23」の出演アーティスト第3弾と日割りが発表された。

今回追加されたのは5月13日公演に出演するEGO-WRAPPIN'、折坂悠太、TOP DOCA、優河、吉原祇園太鼓セッションズ、14日公演に出演するブレッド&バターの6組。このうちEGO-WRAPPIN'はアコースティックセット、折坂悠太はバンド編成で演奏を披露する。チケットは各プレイガイドにて販売中。

FUJI & SUN '23

2023年5月13日(土)静岡県 富士山こどもの国

OPEN 9:00 / START 10:30 / CLOSE 21:00(予定)

<出演者>

Sun Area

EGO-WRAPPIN'(Acoustic set) / 折坂悠太(band) / cero / never young beach / ハナレグミ

Moon Area

TOP DOCA / 優河 / 吉原祇園太鼓セッションズ



and more





2023年5月14日(日)静岡県 富士山こどもの国

OPEN 8:00 / START 9:00 / CLOSE 18:00(予定)

<出演者>

Sun Area

木村カエラ / スガシカオ with FUYU / ブレッド&バター / ROTH BART BARON / and more



※5月14日公演の「Moon Area」出演者は後日発表。