ターボでイルムシャーで、154.9万円！【1】1986年式 いすゞ FF ジェミニ 4ドア セダン イルムシャー

【 1986年式 いすゞ FF ジェミニ 4ドア セダン イルムシャー Vol.1】

「街の遊撃手」というキャッチコピーを引っさげ、軽快なBGMとともにパリの街をスタント走行する複数のクルマ。こんな印象的なテレビCMを覚えているだろうか。このCMに出ていたクルマこそが、1985年にデビューしたFFジェミニだ。

先代はGMとの共同開発だったが、FFジェミニは117クーペ以来のいすゞ独自設計となり、「クオリティ・コンパクト」をコンセプトにデビュー。4ドアセダンと3ドアハッチバックをラインナップした。シンプルで空力性能にこだわったスタイリングや、コンパクトサイズながら広い居住空間、モダンファニチャー感覚で設計された斬新な「ニューテックシート」など、大衆車でありながら、従来の概念を超える明確な差別化が図られていた。

>> 【画像16枚】フロントには大型エアダムを装備。インタークーラーに走行風を送り込むボンネット上のNACAタイプエアインテークなど。なお、1987年のマイナーチェンジでフロントマスクの意匠が変更された

>> リアスポイラーは専用デザイン。小ぶりだが、空力性能に大きく貢献する。

>> シンプルなスタイリングだが、エアロパーツを装着してスポーティーに変身。専用チューンのサスペンションで車高は5mm下げられた。

【2】に続く

1986年式 いすゞ FF ジェミニ 4ドア セダン イルムシャー（JT150）

SPECIFICATION 諸元

全長×全幅×全高（mm） 4035×1615×1365

ホイールベース（mm） 2400

トレッド前/後（mm） 1410 / 1390

車両重量（kg） 930

エンジン型式 4XC1型

エンジン種類 直列4気筒SOHCターボ

総排気量（cc） 1471

ボア×ストローク（mm） 77.0×79.0

圧縮比 8.5:1

最高出力（ps / rpm） 120 / 5800（High）105 / 5400（Low）

最大トルク（kg-m / rpm） 18.5 / 3400（High）16.3 / 3400（Low）

変速比 1速 3.727 / 2速 2.043 / 3速 1.448 /

4速 1.027 / 5速 0.829 / 後退 3.583

最終減速比 3.450

ステアリング ラック&ピニオン

サスペンション前/後 ストラット / コンパウンドクランク

ブレーキ前/後 ベンチレーテッドディスク / リーディングトレーリング

タイヤ 185 / 60R14（前後とも）

発売当時価格 154.9万円