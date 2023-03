JFA(日本サッカー協会)は22日、天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会1回戦〜2回戦の組み合わせを発表した。

第103回大会の天皇杯は5月からスタート。各都道府県代表にアマチュアシードチーム(Honda FC)を加えた計48チームが参加する1回戦は5月20日と21日の開催予定だ。2回戦からは明治安田生命J1リーグの18チーム、J2リーグの22チームが加わる。2回戦はほとんどの試合が6月7日の開催スケジュールで、2試合のみが予備日である同21日の開催となる。

なお、ラウンド16を終えた段階で再度組み合わせ抽選会が予定されている。決勝戦は12月9日、会場は『国立競技場』だ。“聖地”での決勝戦は2021年の第101回大会以来、2年ぶりの開催となる。

天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会の大会日程、およびJリーグ勢が参戦する2回戦の対戦カードは下記の通り。

◆■大会日程

▼1回戦

5月20日(土)、21日(日)※予備日:5月22日(月)

▼2回戦

6月7日(水)※予備日:6月21日(水)

▼3回戦

7月12日(水)※予備日:7月19日(水)、26日(水)

▼ラウンド16(4回戦)

8月2日(水)※予備日:8月9日(水)

▼準々決勝

8月30日(水)予備日:9月13日(水)

▼準決勝

10月8日(日)

▼決勝

12月9日(土)/会場:国立競技場

◆■2回戦対戦カード

※()内は会場名の略称

▼6月7日(水)開催

19:00 横浜FM vs 千葉県代表or茨城県代表(ニッパツ)

19:00 金沢 vs 町田(石川西部)

19:00 京都 vs 富山県代表or石川県代表(たけびし)

19:00 新潟 vs 滋賀県代表or静岡県代表(デンカS)

19:00 名古屋 vs 三重県代表or鳥取県代表(パロ瑞穂ラ)

19:00 仙台 vs 藤枝(ユアスタ)

19:00 浦和 vs 和歌山県代表or大阪府代表(浦和駒場)

19:00 山形 vs 青森県代表or宮城県代表(NDスタ)

19:00 鹿島 vs 奈良県代表orHonda FC(カシマ)

19:00 長崎 vs 甲府(トラスタ)

19:00 神戸 vs 長野県代表or京都府代表(ノエスタ)

19:00 磐田 vs 香川県代表or佐賀県代表(ヤマハ)

19:00 C大阪 vs 福井県代表or兵庫県代表(ヨドコウ)

19:00 千葉 vs 大宮(フクアリ)

19:00 湘南 vs 北海道代表or山形県代表(レモンS)

19:00 岡山 vs 福岡県代表or鹿児島県代表(Cスタ)

19:00 川崎F vs 栃木県代表or愛知県代表 (等々力)

19:00 水戸 vs 山口(Ksスタ)

19:00 G大阪 vs 島根県代表or高知県代表(パナスタ)

19:00 柏 vs 群馬県代表or山梨県代表(三協F柏)

19:00 徳島 vs いわき(鳴門大塚)

19:00 札幌 vs 神奈川県代表or埼玉県代表(札幌厚別)

19:00 大分 vs 大分県代表or山口県代表(レゾド)

19:00 広島 vs 広島県代表or徳島県代表(福山)

19:00 秋田 vs 栃木(ソユスタ)

19:00 福岡 vs 愛媛県代表or長崎県代表(ベススタ)

19:00 清水 vs 岐阜県代表or新潟県代表(アイスタ)

19:00 FC東京 vs 福島県代表or秋田県代表(味スタ)

18:30 東京V vs 群馬(味フィ西)

19:00 鳥栖 vs 宮崎県代表or熊本県代表(駅スタ)

▼6月21日(水)開催

19:00 横浜FC vs 岩手県代表or東京都代表(ニッパツ)

19:00 熊本 vs 沖縄県代表or岡山県代表 (えがおS)