THE 2が5月29、30、31日に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催するツーマンライブ企画のゲストアクトが発表された。

イベントタイトルは「THE 2 MAN LIVE 『HAKKE YOI 2023』」に決定。1日目にヤングスキニー、2日目にHump Back、3日目にKANA-BOONがゲスト出演する。チケットぴあでは4月2日23:59まで、チケットのオフィシャル2次先行予約を受付中。

THE 2 MAN LIVE 「HAKKE YOI 2023」

2023年5月29日(月)東京都 渋谷CLUB QUATTRO

<出演者>

THE 2 / ヤングスキニー



2023年5月30日(火)東京都 渋谷CLUB QUATTRO

<出演者>

THE 2 / Hump Back



2023年5月31日(水)東京都 渋谷CLUB QUATTRO

<出演者>

THE 2 / KANA-BOON