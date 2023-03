4月29、30日に宮城・みちのく公園北地区エコキャンプみちのくで開催されるロックフェス「ARABAKI ROCK FEST.23」の出演アーティスト第5弾が発表された。

第5弾アーティストとして、the LOW-ATUS、藤原さくら、GLIM SPANKY、奈良美智、武藤昭平 with ウエノコウジ、関取花、曽我部恵一の出演が決定。さらに「SHISHAMO 10周年スペシャル」のゲストとして、東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション、大木温之(ピーズ)、山中さわお(the pillows)、ユウ(チリヌルヲワカ、ex. GO!GO!7188)がラインナップされた。今回の発表と併せて、各日程のタイムテーブルも公開された。

またTHE BACK HORNの松田晋二がDate fm エフエム仙台で毎週土曜日の深夜オンエアしているラジオ番組「Glico presents THE BACK HORN 松田晋二の夜更けの囁き」の公開収録イベントが、5月1日に宮城・Rensaで開催されることが決定。このイベントは「ARABAKI ROCK FEST.23」のアフターパーティをかねて実施される。

ARABAKI ROCK FEST.23

1日目

2023年4月29日(土・祝)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

MICHINOKU

04 Limited Sazabys / 9mm Parabellum Bullet / マキシマム ザ ホルモン / BRAHMAN / ELLEGARDEN / The Birthday



TSUGARU

GRAPEVINE / wacci / Mr.ふぉるて / ハンブレッダーズ / This is LAST / ビッケブランカ / LOVE PSYCHEDELICO



ARAHABAKI

サバシスター / FLOW / ねぐせ。/ のん / ピーズ / ヤバイTシャツ屋さん / サンボマスター



HANAGASA

BREIMEN / Tele / Dios / Kroi / SHERBETS / ドレスコーズ / 女王蜂



HATAHATA

KALMA / reGretGirl / みちのくプロレス / Age Factory / 西馬音内盆踊り / ヤングスキニー / w.o.d. / ストレイテナー / the pillows



BAN-ETSU

堂島孝平(荒吐親善大使) / フレデリック / SHISHAMO 10周年スペシャル / 東京スカパラダイスオーケストラ / ゴスペラーズ / ACIDMAN / the LOW-ATUS



東北ライブハウス大作戦STAGE supported by いいちこ

藤原さくら / GLIM SPANKY(Acoustic Set) / 奈良美智(DJ)

2日目

2023年4月30日(日)宮城県 みちのく公園北地区エコキャンプみちのく

MICHINOKU

川崎中学校吹奏楽部 / 10-FEET / coldrain / エレファントカシマシ / 吉川晃司 / BiSH / MICHINOKU PEACE SESSION「奥田民生アラバキ★ライダー」



TSUGARU

ao / 帝国喫茶 / にしな / BIGMAMA with 菅原卓郎&滝善充(9mm Parabellum Bullet) / ハンバート ハンバート / 羊文学 / eastern youth



ARAHABAKI

Chevon / kobore / Cody・Lee(李) / リーガルリリー / yonige / 竹原ピストル / Creepy Nuts



HANAGASA

(sic)boy / ALI / 水曜日のカンパネラ / マハラージャン / 梅田サイファー / STUTS / ZAZEN BOYS



HATAHATA

藤原美幸(秋田民謡) / -真天地開闢集団-ジグザグ / BAND-MAID / みちのくプロレス / Reol / ROTTENGRAFFTY / 西馬音内盆踊り / HEY-SMITH / Nothing's Carved In Stone / THE BACK HORN



BAN-ETSU

DISH// / sumika / くるり / マカロニえんぴつ / 緑黄色社会 / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Dragon Ash



東北ライブハウス大作戦STAGE supported by いいちこ

奈良美智(DJ) / 武藤昭平 with ウエノコウジ / 関取花 / 曽我部恵一

Glico presents THE BACK HORN 松田晋二の夜更けの囁き 公開収録 supported by ARABAKI ROCK FEST. AFTER PARTY

2023年5月1日(月)宮城県 Rensa