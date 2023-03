【リラックマ】20周年を駆け抜ける縦断イベントが中部エリアでスタート♪

来年20周年を迎える『リラックマ』が日本全国を縦断する記念イベント「アンサンブルツアー ~一緒に広げよう♪ ごゆるり SDGs」が、2023年5月10日(水)から8月15日(火)にかけて、中部エリア(三重、愛知、静岡、福井)で開催される。

『リラックマ』は、OLのカオルさんの家に「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にお世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明ながら、日々ゆるりとほのぼのライフを楽しんでいる。

ふんわりとした作風、そっと心に寄り添ってくれるメッセージは、多くのファンから支持されている。

本ツアーでは、リラックマをアイコンに、環境に配慮した素材のオリジナル商品や、各地のご当地デザイン商品などを販売。また、併設スペースでは、リラックマを通じたSDGs訴求活動を展開し、ツアーと連動したゴミ拾いイベントやこども食堂のサポートなど、様々なSDGsアクションを繰り広げながら、約1年半をかけて、北海道から沖縄まで全国各地を縦断する予定。

その他、SDGsに楽しく触れられるオンラインイベントの開催も予定している。

本イベントでは、中部のご当地デザインの限定商品の販売、スポGOMI・こども食堂などのイベントや、来場者が参加できるキャンペーンも開催予定。各企画は特設サイトにて随時発表されるとのことなので、ぜひチェックを♪

いずれの会場も入場は無料。入り口や撮影スポットで写真を撮ったり、グッズを手に取ったり、会場に隠された仕掛けを探したり…みんなでイベントを楽しみながら、リラックマの20周年をお祝いしよう♪

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

【開催概要】

『アンサンブルツアー ~ 一緒に広げよう♪ごゆるりSDGs ~』

<三重会場>

会期:2023年5月10日(水)~5月15日(月)

会場:近鉄百貨店四日市店 5階催事場

<愛知会場>

会期:2023年5月20日(土)6月4日(日)

会場:名古屋パルコ 南館 7 階イベントスペース

<静岡会場>

会期:2023年6月14日(水)~6月26日(月)

会場:松坂屋静岡店 7 階催事場

<福井会場>

会期:2023年8月2日(水)~8月15日(火)

会場:西武福井店 6 階催事場

※いずれの会場も入場は無料です。

★アンサンブルツアー(中部)特設ページ

★ごゆるりSDGs特設サイト

▲エリアにちなんだ、オリジナルアート♪

▲グッズラインナップ(一部)

(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.