『すみっコぐらし』のヘアブラシで毎日心地よくケア♪

大人気『すみっコぐらし』と、グローバル刃物メーカーの貝印とのコラボレーション第3弾! 毎日心地よくケアできるヘアブラシ2種が新登場する。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールな世界観で子どもから大人まで幅広く愛されている人気キャラクター「すみっコぐらし」。

2012年「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

この度登場するのは、「すみっコぐらし 静電防止やわらかブラシ」「すみっコぐらし 折りたたみスリムブラシ」の全2種。

静電防止機能と頭皮へのやさしさを兼ね備えた「すみっコぐらし 静電防止やわらかブラシ」は、キャラクターの日常生活を切り取ったキュートなデザインの全4種をラインナップ。

持ち運びが便利で外出先でもさっとお直しができる「すみっコぐらし 折りたたみスリムブラシ」は、さまざまな動物の着ぐるみを着たキャラクターに思わず笑みがこぼれる、全2種となっている。

ドレッサー、カバン、おうちのすみっこに、持っているだけでも心ときめく愛らしいアイテムで、毎日のヘアケア・ヘアセットの時間をすみっコぐらしの仲間達と一緒に楽しもう♪

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.