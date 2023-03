ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStationをもっと楽しむトーク番組 PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」の最新回を2023年3月22日に更新した。

今回は、ゲストにカプコンの平林良章プロデューサーを迎え、MCのタレント松嶋初音さんと共に、『バイオハザード RE:4』体験版「Chainsaw Demo」をプレイ。ストーリーや舞台設定、多彩なバトルアクションを紹介する。

また3月23日15時に公開予定のVol.2では、製品版のゲームプレイを公開。「古城」を巡り、注目ポイントを平林プロデューサーが解説する。

PLAY! PLAY! PLAY!『バイオハザード RE:4』Vol.01

