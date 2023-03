『すみっコぐらし』シーリングスタンプにキュートな新デザインが追加♪

サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』のシーリングスタンプ『すみっコぐらし シーリングスタンプセット』に、12種類の新デザインが登場! インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」にて取り扱いがスタートしている。

『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆるかわいいキャラクターと、かわいいだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している。様々なグッズや玩具などの商品が展開されており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

『すみっコぐらし シーリングスタンプセット』は、「ハンドメイド雑貨づくりに使えるハンコは作れませんか?」という声に応えて企画したはんこ。『すみっコぐらし』のキャラクターを付属のワックスに刻印することで、とってもキュートなハンドメイド雑貨づくりを楽しむことができ、シーリングスタンプ人気もあいまってSNSでも人気が沸騰中だ。

今回は、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの5匹にくわえて、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ざっそう、ふろしきなどが登場する、お星さまとお月さまをモチーフにした10種類に加えて、SNSよりリクエストのあった「ノーマルバージョン」のすみっコたちのイラスト12種類が新たに追加された。

セットには、直径20ミリか25ミリが選べるシーリングスタンプの印面、8色から選べるかわいいハンドルが各1個。さらに14色から選べるワックスが50粒、ワックスを熱するためのスプーンが付属する。

封かんやメッセージカード、ラッピングにはもちろん、キーホルダーやアクセサリー作りなど、さまざまなハンドメイドに使えるアイテムで、おうち時間を楽しんでみてはいかが?

