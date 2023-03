MIGHTY CROWNが語る、伝説の「横浜レゲエ祭」復活、旅するフェス「FAR EAST REGGAE CRUISE」

横浜を拠点に世界中で活躍してきたレゲエ・チャンピオン・サウンド、MIGHTY CROWN。すでにサウンドとしての活動休止を発表している彼ら、サウンド活動のファイナルを飾るレゲエ・クルーズが昨年9月の開催から今年の夏に延期しているのだが、1年延期されたことで、彼らが主催する伝説の「横浜レゲエ祭」がうれしい復活を遂げる。

横浜レゲエ祭の開催は、横浜・みなとみらいの赤レンガ倉庫にて2023年6月24日、25日の2日間。地元ヨコハマの野外で開催されるのは実に12年振りとなる。そしてレゲエ・クルーズ「FAR EAST REGGAE CRUISE」の方は、7月15日~7月20日で決定。世界最大級の外国客船をチャーターして、全観客が一緒に旅をしながら6日間を楽しみ尽くす、今までの日本になかった滞在型イベント、まさに ”旅するフェス” となっている。30年以上の活動を経ていよいよファイナル・シーズンを迎えるMIGHTY CROWN。MASTA SIMON、SAMI-T、COJIEの3人に話を聞いた。

―2023年はMIGHTY CROWNにとってファイナル・シーズンになるんですよね。

MASTA SIMON 3月はこの記事が出るちょっと前に、イギリスからスーパー・レジェンド・セレクター・DJ・パーソナリティのデイヴィッド・ロディガンを呼んで、最後のジャパン・ツアーをやってます。そのツアーがファイナル・シーズンの第1弾で、ウォームアップみたいなものです。

COJIE 豪華なスターター的な第1弾です。

―それで第2弾となるのが、6月開催の横浜レゲエ祭ですよね。

MASTA SIMON レゲエ祭は元々やるはずじゃなかったんですよ。ファイナルはクルーズだけのはずだったんですけど、活動が1年延期になったので、これはやるかってなって。横浜で野外でイベントができるのは12年振りなんですよ。レゲエ祭は自分たちの歴史の中で外せない1ページなので。だったら、横浜レゲエ祭 -The Final- をやろうってことになったんですよね。それで今までのレゲエ祭と形態を変えようと思って。

―どういうところを変えるのですか?

MASTA SIMON 横浜の連中が横浜で野外イベントをちゃんと組んで、カルチャーを大事にしながらやるっていうことは、ずっと誰もやってないので。そういう意味で、スケートボードのランプを入れたり、ダンスのチームを入れたり、アートでは横浜を代表するアーティストたちに参加してもらったり。2デイズで野外をやったことがないというのもあって、最後にド派手にいこうかなという感じですかね。

―横浜レゲエ祭の歴史についても聞きたいのですが、元々はどんな感じで始まったのですか?

MASTA SIMON 最初は95年のCLUB24ですね。年1回の夏のお祭りをやってみようという感じですよ。最初はデカくするとか、そういうことは何も考えてなかったですね。ただやった後に、客も自分たちも、今日は良いイベントだったなっていうのをスゴい感じて。来年もやろうってなって。どんどんハコが150人から300人になって、1000人になって、3000人になって。そこから、2003年に初めて野外で1万人になって。それで2006年、MIGHTY CROWNの15周年の時に、初めて横浜スタジアムに3万人を動員したんです。

SAMI-T 最初は自分の地元を盛り上げようみたいなところもありましたね。自分の地元が盛り上がらなかったら、どこに行っても盛り上がらないじゃないですか。あと、その前にレゲエ・ジャパンスプラッシュとかレゲエ・サンスプラッシュのようなイベントが日本にあったんですけど。そこで日本人のアーティストとか日本人のサウンドがフィーチャーされるってことがなかったんです。だから日本人をフィーチャーするイベントをやりたいっていう考えもありましたね。

MASTA SIMON それがデカくなっていくと、やっぱり影響されてるのはジャマイカのアーティスト、ジャマイカのサウンドなので、本物を呼びたいってなって。横浜スタジアムの時に、初めてジャマイカから呼ぶようになったんです。ここがあっての俺らなんだよ、日本のシーンなんだよっていうのを、ちゃんとお客さんにもわかってもらいたいっていうのもありましたね。レゲエ祭はどんどん大きくなっていったんですけど、けっこうほぼノンスポンサーで来てるんですよ。ちょっとした協賛はあったんですけど、本当にDIYの、全部セルフプロデュースのイベントで。まあ、奇跡って起こるんだなって思いましたね(笑)。150人から3万人になるなんて、誰も考えてなかったので。

横浜レゲエ祭の展望と「FAR EAST REGGAE CRUISE」

―今年の横浜レゲエ祭はどういう内容になりますか?

MASTA SIMON ライブ・バンドが入るステージ・ショーの部分は、PUSHIM、RYO the SKYWALKER、MIGHTY JAM ROCK、CHEHON、J-REXXX、Spinna B-ILLといったいつものメンツが出ます。バッキング・バンドにはいつものHOME GROWNが出るんですけど、他のレゲエ・バンドも5バンドぐらい、ARIWAっていう女の子がヴォーカルのASOUND、今スゴい来てるYouth of Roots、Rickie-Gのバンド、CHOZEN LEE and THE BANG ATTACK、DUNNS RIVERを入れてます。あと、レゲエ祭には毎回ヒップホップを1組入れてるんですけど、今回は横浜ってこともあって、若手のralph、Leon Fanourakis、SANTAWORLDVIEW、LEXで1枠、みんなで出てもらおうと思って。

―面白いことになりそうですね。

MASTA SIMON あと、今まではサブステージを作ってなかったんですけど、今回はサブステージで地元のヒップホップのDJとCOJIEくんがやってるScorchers Hi-Fi、あとMIGHTY CROWNが自分たちのサウンドシステムを入れます。赤レンガ倉庫にサウンドシステムを入れるのは初めてですね。

COJIE やっぱり俺らの基本はサウンドシステムだから。

MASTA SIMON あと、ダンスでは、KING OF SWAGっていう川崎のダンス・チーム、THE FLOORRIORZっていうブレイクダンスのチーム、FLOOR MASTERSという横浜で85年からやってるチームを入れるし、クランプってダンスをやってるTwiggz Famも入れます。

SAMI-T レゲエ祭をずっと俺らとともにしてきたベテラン勢の人たちも出ます。レゲエ祭を一番最初にやった95年のメンツ、それこそAckee & Saltfish、PAPA U-Gee、NanjamanといったOGたちも出るんですけど、俺らの最後なんで、ファイナル・シーズンに全員入れてやろうと思ってます。みんなシーンに貢献してきたわけだから。RANKIN TAXIさんにも出てもらいますね。それこそ湘南乃風のHAN-KUNも出るし、ベテランだったらBOOGIE MANとか、三木道三とか。

―オールスターですね。

SAMI-T ベテランから中堅、若手まで、てんこ盛りですよ。ここに来ないでどこに行くんだ?っていう週になりますね。フジロック、サマソニ、横浜レゲエ祭って並んでたくらいのビッグなイベントなので。しかも最後の野外なので、これは全員参加でお願いしたいところですね。

―そして最後となるのが、FAR EAST REGGAE CRUISEですよね。一度、船の関係でリスケとなりましたが、今年の7月、真夏にやることが決定しましたね。

SAMI-T 海外ではクルーズがここ7~8年で出来上がってきてるんですよ。俺らはダミアン・マーリー主催のクルーズ・イベント、Welcome To Jamrock Cruiseに乗った時に、スゴい衝撃を受けて。これ、ヤベエ!ってなって。こんなのが日本でできたらと思って、今回クルーズを企んでやるわけです。

MASTA SIMON 俺らがサウンド活動を休止するに当たって、どうせだったら一番最後にヤバいことをやりたいっ思ったのがクルーズで。マイアミ、カリブ海にはヒップホップ・クルーズがあったり、DJキャレドがフューチャーやミーゴスとやったり、ソカ・クルーズとか、ディズニー・クルーズとか、ロック・クルーズとかいろんなクルーズがあって。東南アジアにもクルーズがあるんですよね。でも日本にはないし、俺らで最初に一番ヤバいのを持ってきたいと思って。クルーズってやっぱりまだみんな乗ったことないので、何なのかピンと来ない人も多いと思うんですよ。簡単に言うと、フェス好き、クラブ好き、パーティ好き、音楽好きで、特にレゲエ、ヒップホップ好き、あと、海外旅行が好きな人、ギャンブルが好きな人、クルーズの好きな人、この中で一個どれかが当てはまれば絶対に楽しいだろうし、そういう要素が全部詰まった感じなんですよね。

COJIE 必ずしもレゲエ好きじゃなくても楽しめます。

MASTA SIMON 5泊6日でめちゃくちゃ楽しいことをやろうよってことです。「Once in a lifetime」っていうのがこのクルーズのテーマでもあるんですけど、5泊6日で人生を変える自信はありますね。一生に一回、こんな楽しい空間があったのかっていうくらい。生きてて良かったなってなる、究極の船旅になると思います。

SAMI-T 本当、乗ってみないとわからない楽園なんですよ。俺も世界で本当いろんなところに行ってきて、40歳過ぎてから食らったのがクルーズだから。これをみんなにも共有したいし、共感してほしい。それでこんなアホなことを最後に企画しちゃった感じなんですけど。

MASTA SIMON 俺らはチャレンジ好きだし。野外をやった時もチャレンジだったし、海外でサウンドクラッシュをやった時も常にチャレンジだったし。今回は最後の究極のチャレンジですかね。チャレンジの先の成功の最高の景色をみんなに見せたいっていうのがありますね。

SAMI-T みなさんいろいろな事情があって、引っかかったりする部分もあると思うんですよ。クルーズって金持ちの遊びでしょう?とか。高いんでしょう?とか。そういうのもあると思うんだけど、ちょっと頑張って、一個踏み入ってほしいんですよね。

MASTA SIMON そこのステレオタイプも崩したいね。

SAMI-T 海外では30代、40代のヤツらがクルーズを楽しんでるんです。俺らは世界と比べても引けを取らない、日本にもこんなヤバいのがあるじゃんっていうのを見せつけるので。

MASTA SIMON しかも横浜から出港っていうのが意味があるので。あと、これがレゲエ祭と違うのは、レゲエ祭は国内アーティストだけなんですけど、クルーズは海外アーティストをがっつり呼んでるので。これだけのジャマイカのアーティストの出演って、この20数年間の歴史の中でなかったと思うんですよ。また追加アーティストが発表されるんじゃないかという説も出てますけど、今も動いてますね。今、海外からもブッキングが入り始めてるんですよ。アメリカ、ジャマイカ、バミューダ、イギリスの国籍の人たちが予約してるし、国際交流を兼ねた人生の旅にもなるんじゃないかな。

SAMI-T あと、12歳以下は無料なので、子供連れの家族もたくさん来ると思うんですよ。

MASTA SIMON 子供にとってはスゴく良い経験になると思う。仲間同士で来るのも絶対に楽しい!

SAMI-T 学校では絶対に教えてもらえない人生のエデュケーションだから。キッズ・コーナーもスゴい充実してるんですよ。

COJIE 新婚旅行で来る人もいますね。

MASTA SIMON いろんなシチェーションが一個にまとまるのは、ファイナルにふさわしいのかな。すべての融合だし、ユニティだし。今までいろいろやってきたけど、これを超えるものはないですね。だからこれを日本で一番最初にやるのが、俺らのファイナルにふさわしいんじゃないかと思ったんです。こういうシチュエーションで音楽を聴くんだっていう、新しい音楽の聴き方、観方、楽しみ方がすべてあると思いますね。たとえレゲエをあまりわからなくても、音楽好きなら絶対に楽しめるものだと思います。

―ライブは船の中のどこでやるのでしょうか?

MASTA SIMON 一番上の野外に特設ステージを組んで、毎晩アーティストのライブをバンドのショーでやります。夜は100メートルぐらいあるショッピングモールがクラブになるんです。スロウバック・ヒップホップ・パーティもあるし、最新のダンスホールもあるし、いろんな音楽があって。3箇所ぐらい、子供が入れない大人のラウンジがあるんですけど、いろんなジャンルの音楽が楽しめるところもありますね。その日の気分で、今日はこっちかな、今日はあっちかな、今日は全部行こうとか楽しめます。バーも20件以上あるし、カジノもできるんです。俺らの知り合いで、そこまでレゲエはわからないんだけど、カジノ好きの連中もいますね。外国籍の船なんで、そういう楽しみ方もできるんですよ。

―キャパは何人ですか?

MASTA SIMON マックスだと5500だけど、3000~4000で考えてます。その方がスペースもあるので。

SAMI-T アーティストも、お客さんも、クルーズの一体感はマジでスゴいと思いますよ。

MASTA SIMON スゴいポジティブな、良い空気感しか生まれないと思いますね。でもこれが俺らの本当のラストなので。この後はもうないと思ってください。だから1ミリでも興味があれば、その1ミリの興味を何キロメートルの楽しさに変えるので。興味のある人は是非チェックしてほしいです。

<INFORMATION>

Mighty Crown Final Season

横浜レゲエ祭 -The Final-

-Vibez of Yokohama-

復活にしてラスト。「横浜レゲエ祭」が12年ぶりにヨコハマの野外に帰ってくる!

6/24、25は赤レンガ倉庫に全員集合!

6月24日(土) Open/Start 13:00

6月25日(日) Open/Start 13:00

会場:横浜赤レンガ倉庫(赤レンガパーク+イベント広場)

神奈川県横浜市中区新港1-1

チケット:1日券 前売¥8,500(税込)

2日通し券 前売¥15,000(税込)

※12歳未満入場無料(ただし大人1人につき1人まで)

横浜レゲエ祭 オフィシャルサイト

https://www.yokohamareggaesai.com

Mighty Crown 30th Anniversary -The Final- FAR EAST REGGAE CRUISE

MIGHTY CROWN、最後にして最高の夏「FAR EAST REGGAE CRUISE 2023」。

世界最大級の豪華客船による日本史上初の本格的音楽クルーズ !

日程:2023年7月15日(土)~7月20日(木)

客船:MSCベリッシマ

出発地:横浜発/横浜着

寄港地:済州(韓国)、熊本(日本)

料金:188,000円 ~ 650,000円(大人お1人様・2名1室利用の場合)

※諸税・船内チップなど別途。金額は客室タイプやとご利用人数などにより異なります。

予約:受付中/客室タイプなど詳細をオフィシャルサイトでお申し込みください。

FAR EAST REGGAE CRUISE オフィシャルサイト

https://www.fareastreggaecruise.com

MIGHTY CROWN

https://www.mightycrown.com

Twitter: https://twitter.com/MightyCrownInfo

Instagram: https://www.instagram.com/mightycrown_entertainment/