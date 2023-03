上白石萌歌「本当に電波がない場所で撮影」新ドラマ『ペンディングトレイン』を紹介

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。3月20日(月)の放送では、4月から放送が始まるドラマ『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』(TBS系)への出演について、リスナーから届いたメッセージを取り上げ作品を紹介しました。萌歌先生こんばんは! 4月期のドラマ『ペンディングトレイン』に萌歌先生が体育教師・畑野紗枝役で出演することが発表されました! 2クール連続で、しかも新たな役に挑戦する萌歌先生の姿を見られるのが本当に嬉しいです。今後、共演者の方々とのエピソードや撮影現場の雰囲気など、いろんなお話が聴けたら良いなと思っています。体調に気をつけて頑張ってください!(18歳)上白石:ありがとう~! そうなんです。私、初の教師役なのですが、“初めて”って感じがしていないんですよね(笑)。それこそ、すっごく嬉しいことがあって……学校で撮影をすることがあるんですけど、その日の撮影が終わって帰るときに、1人の生徒が「萌歌先生~! adieu LOCKS! 聴いてますよ~!」って言ってくれて! 学校という場所で「聴いているよ!」って言われたのもすごく嬉しかったし、そのときに「私、LOCKS! の先生をしてるんだな」という実感と、聴いてくれている生徒(リスナー)の顔が見られてすごく嬉しかったです! adieu LOCKS! で、こうやって生徒のみんなに向き合ってきたことをうまく生かせたらいいな、って思ってます。この作品は、電車が1両どこかに飛ばされてしまって……! そこには食料や水分、電波とか何にもなくて、同じ車両に乗り合わせた全く知らない人たちとどうなっていくか、っていうお話です。本当に電波がない場所で撮影をしているので、結構すごいものを作っているんじゃないかなって思っています。4月から始まるので、ぜひみんな観てください!4月って、新学期だし新しい気持ちで物事を見る季節かな、って思うので、このドラマもぜひ楽しみにしてくれると嬉しいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/