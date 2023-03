TOOBOE「原作のタイトル以上にいいものがない」新曲『往生際の意味を知れ！』制作エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月21日(火・祝)の放送は、TOOBOEさんがゲスト出演。3月7日に配信リリースされた新曲「往生際の意味を知れ!」や楽曲制作について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。TOOBOEさんは、ボカロPとしても活動する音楽クリエイター・johnによるソロプロジェクトです。2022年4月にメジャーデビュー。同年11月にリリースしたファーストEP『錠剤』のタイトル曲「錠剤」は、テレビアニメ『チェンソーマン』第4話のエンディング・テーマに起用され話題になりました。番組への出演は、2022年11月以来、2回目です。こもり校長:TOOBOE先生は、楽曲制作をするときはパソコンの前に座って座禅をするかのように向き合い、メロディが浮かばなければその日は何も作らないという仕事スタイルだとお聞きしましたけど、最近もパソコンと向き合う日々ですか?TOOBOE:そうですね。そろそろ作り出さなきゃいけないものが、いくつかある感じですね。こもり校長:締め切りに追われるタイプですか?TOOBOE:締め切りは全然怖くないですね、めっちゃ早いので。締め切りを破ったことは一度もないですね。こもり校長:マジですか!? 素晴らしいですね。TOOBOE:話をもらったら2、3日で返して……そのあとの時間を修正にあてたいんですよ。ギリギリで出すと、何かあったときに時間が取れないのが怖くて。こもり校長:たしかに。TOOBOE:レベル100が完成だとして、60ぐらいのものをすぐに投げて、それを残りの時間で100にしていく、みたいなやり方をしています。こもり校長:なるほど~、仕事のやり方って性格が出ますよね。(自分は)絶対無理ですもんね。TOOBOE:(笑)。こもり校長:TOOBOE先生の新曲「往生際の意味を知れ!」ですけど、すごいタイトルですね。TOOBOE:ですね。こもり校長:ジャケ写は……エコー写真ですか?TOOBOE:そうなんです。フェイクなので、本物ではないんですけど。こもり校長:同タイトルのドラマ『往生際の意味を知れ!』(MBS/TBS)のオープニング主題歌ですが、原作の漫画やドラマを研究して制作されたんですか?TOOBOE:そうですね。この漫画はもともと読んでいたんですけど、あらためて読み直して……1個目のデモでは、作っていてあんまりうまくいかなかったんです。そこに……ドラマでは今後出てくるんですけど、僕の好きな別なキャラのアングルをもう1個ガッチャンコさせたら、とっかかりのフレーズが出てきたんです。こもり校長:へ~!TOOBOE:デモの2個目がこの『往生際の意味を知れ!』になったんですけど、タイトルをどうしようかとなったときに……原作のタイトル以上にいいものがないんですよ。めちゃくちゃいいじゃないですか、文章として。こもり校長:たしかにそうですね。TOOBOE:「これをいただきたい」と原作者の米代恭先生に頼んで、ドラマ側も許可してくださって使えたって感じです。こもり校長:そうだったんですね。ミュージックビデオでは、何か迷い込んだ感じで……冒頭もびっくりするところから始まるじゃないですか。TOOBOE:そうですね。もちろんドラマのタイトルを使っているので、めちゃくちゃなオリジナルストーリーを作るつもりはないんです。「錠剤」もそうですけど、原作の持っている大事な狂気性とかをちゃんとMVにも盛り込みたくて。ああいう密室での男女の支配……される、されないだのを、TOOBOEチームで意見を出して。(2022年12月に配信リリースされた)「チリソース」と同じ監督の大瀬良(匠)さんと一緒にもんで作った感じです。こもり校長:いや、すごいですよね。ミュージックビデオは90年代を彷彿させるような質感もありつつ、TOOBOE先生がすごく……首に鎖を巻かれています。TOOBOE:(笑)。あれは、めちゃめちゃ演技してます。いっぱい演技したんですよ! めっちゃカットされているんですけど!こもり校長:(笑)。TOOBOE:演技パートもいっぱいあったんですけど、使われなかったシーンもあって……(笑)。首輪は、最初はスタッフの子に引っ張ってもらったんですけど、いい子なんで優しかったんですよ。でもうちのマネージャーに頼んだら、容赦なくグーって(笑)。こもり校長:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/