8月19、20日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2023」の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回の発表では千葉の19日公演に張惠妹 aMEI、BE:FIRST、宇宙人 Cosmos People、ENHYPEN、NewJeans、SKY-HI、落日飛車 Sunset Rollercoaster、20日公演にメイジー・ピーターズ、MY FIRST STORY、大阪の19日公演にメイジー・ピーターズ、milet、20日公演に張惠妹 aMEI、岡崎体育、ケツメイシ、ずっと真夜中でいいのに。、BE:FIRST、ENHYPEN、SKY-HI、落日飛車 Sunset Rollercoaster、WANIMAが出演することが明らかになった。

SUMMER SONIC 2023

TOKYO

2023年8月19日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

BLUR / FALL OUT BOY / ナイル・ホーラン / サンダーキャット / TWO DOOR CINEMA CLUB / WET LEG / YOASOBI / 張惠妹 aMEI / [Alexandros] / BE:FIRST / 宇宙人 Cosmos People / ENHYPEN / GABRIELS / ホリー・ハンバーストーン / HONNE / NewJeans / PALE WAVES / SKY-HI / SLOWTHAI / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / and more

2023年8月20日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / EVANESCENCE / THE KID LAROI / LANY / LAUV / AI / Awich / CIMAFUNK / FLO / INHALER / メイジー・ピーターズ / マカロニえんぴつ / MY FIRST STORY / Night Tempo feat. FANCYLABO NOVA TWINS / THE SNUTS / TREASURE / WILLOW / and more

OSAKA

2023年8月19日(土)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

ケンドリック・ラマー / リアム・ギャラガー / EVANESCENCE / THE KID LAROI / LANY / LAUV / AI / Awich / FLO / INHALER / メイジー・ピーターズ / マカロニえんぴつ / milet / Night Tempo feat. FANCYLABO / THE SNUTS / TREASURE / WILLOW / and more

2023年8月20日(日)大阪府 舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)

<出演者>

BLUR / FALL OUT BOY / ナイル・ホーラン / サンダーキャット / TWO DOOR CINEMA CLUB / WET LEG / YOASOBI / 張惠妹 aMEI / 岡崎体育 / ケツメイシ / ずっと真夜中でいいのに。 / BE:FIRST / ENHYPEN / GABRIELS / HOLLY HUMBERSTONE / HONNE / PALE WAVES / SKY-HI / 落日飛車 Sunset Rollercoaster / WANIMA / and more