BABYMETAL、アルバムより「Mirror Mirror」ティーザー映像#1を公開

BABYMETALが、3月24日（金）に全世界同時リリースされる初のコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に収録される「Mirror Mirror」のティーザー映像#1を公開した。コンセプトアルバム発売日に公開される予定のOFFICIAL LYRIC VIDEOに先駆けて、楽曲の世界観の一部を見ることが出来る。
2021年に10周年イヤーを終え、封印されたBABYMETALの数々のLEGEND。そして2022年4月より石化されBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE（メタルバース）”で始動。コンセプトアルバム『THE OTHER ONE』は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた、時空を超えて存在する10個のパラレルワールドそれぞれの世界をテーマに復元された楽曲10曲を収録。
【動画を見る】「Mirror Mirror」ティーザー映像#1
フォーカストラックの「Mirror Mirror」は、復元されたパラレルワールド「MIRROR」をテーマにしており、鏡の中の世界と現実の世界を行ったり来たりする、まさにパラレルワールドを体現している楽曲で、鏡に映る自分が見ているのは、本当の自分なのか、こうありたいと願う自分なのか？ 様々な世界線を越えて活動すBABYMETALならではの楽曲となっている。
なお、次のライブとなる「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE」が、ぴあアリーナMMで4月1日（土）「BLACK NIGHT」、2日（日）「CLEAR NIGHT」の2公演で開催されることが決定し、新世界（ニューワールド）への旅立ちの時とともに新しいメタルが誕生することが告げられているBABYMETAL。その後、4月からは、スウェーデン出身のパワーメタル・バンドSabaton（サバトン）のUK & EUツアーにSpecial Guestとして参加し、5月からは、「BABYMETAL WORLD TOUR 2023」として、初となるアジア & オーストラリアでのワンマンツアーの開催が決定している。
＜リリース情報＞
BABYMETAL
「Mirror Mirror」
https://bm.lnk.to/theotheronePR
※3月24日（金）AM0:00より有効となります。
CONCEPT ALBUM『THE OTHER ONE』
リリース日：2023年3月24日（金）
予約：https://bm.lnk.to/theotherone
＝CD/VINYL収録内容＝
TFCC-86889 / TFCC-86890 / TFJC-38115 / PPTF-8149 / ONEC-0043共通
1. METAL KINGDOM
2. Divine Attack - 神撃 -
3. Mirror Mirror
4. MAYA
5. Time Wave
6. Believing
7. METALIZM
8. Monochrome
9. Light and Darkness
10. THE LEGEND
完全生産限定盤：
アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル TFCC-86889 ¥5500円（税込）[CD]全10曲収録
通常盤：
TFCC-86890 ¥3300（税込）[CD]全10曲収録
※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様
※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行
アナログ盤（完全生産限定）：
TFJC-38115 ¥4950円（税込）[VINYL]全10曲収録
※クリアジャケット・クリアバイナル仕様
アスマート限定盤「BLACK ALBUM」（完全生産限定）：
PPTF-8149 ¥3300円（税込）[CD]全10曲収録
※ブラックケース仕様
＜ライブ情報＞
「BABYMETAL BEGINS - THE OTHER ONE -」
2023年4月1日（土）”BLACK NIGHT”、4月2日（日）”CLEAR NIGHT”・ぴあアリーナMM
一般発売チケット：
MOSH'SH PIT（オールスタンディング）：¥15000円（税込）
整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで
MOSH'SH SEAT（指定席）¥15000円（税込）
全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）、1申込につき2枚まで
「Sabaton THE TOUR TO END ALL TOURS」
Special Guest：BABYMETAL
Support：LORDI
2023年4月14日（金）イギリス, リーズ / First Direct Arena
2023年4月15日（土）イギリス, ロンドン / OVO Arena Wembley
2023年4月16日（日）イギリス, カーディフ / Motorpoint Arena
2023年4月18日（火）イギリス, グラスゴー / OVO Hydro
2023年4月21日（金）フランス, パリ / Zénith Paris La Villette
2023年4月22日（土）ドイツ, フランクフルト / Festhalle Frankfurt
2023年4月24日（月）ドイツ, ハンブルグ / Barclays Arena
2023年4月25日（火）ルクセンブルク, エシュ＝シュル＝アルゼット / Rockhal Main Hall
2023年4月28日（金）スウェーデン, ストックホルム / Avicii Arena
2023年4月29日（土）ノルウェイ, オスロ / Oslo Spektrum
2023年4月30日（日）デンマーク, コペンハーゲン / Royal Arena
2023年5月2日（火）ドイツ, ハノーファー / ZAG Arena
2023年5月3日（水）オランダ, アムステルダム / Ziggo Dome
2023年5月5日（金）ドイツ, ベルリン / Mercedes Benz Arena
2023年5月6日（土）ドイツ, ライプツィヒ / Quarterback Immobilien Arena
2023年5月7日（日）オーストリア, ウィーン / Wiener Stadthalle
2023年5月9日（火）ポーランド, ウッチ / Atlas Arena
2023年5月10日（水）チェコ, オストラヴァ / Arena Ostrava
2023年5月12日（金）ドイツ, ケルン / Lanxess Arena
2023年5月13日（土）ベルギー, アントワープ / Sportpaleis
2023年5月15日（月）ドイツ, ミュンヘン / Olympiahalle
2023年5月18日（木）エストニア, タリン / Saku Suurhall
2023年5月19日（金）フィンランド, ヘルシンキ / Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli)
2023年5月20日（土）フィンランド, クオピオ / Kuopio-Halli
Sabaton OFFICIAL WEBSITE：https://www.sabaton.net/
BABYMETAL TOUR INFORMATION：https://www.babymetal.com/tour/
BABYMETAL Official Website：http://www.babymetal.com