GONZO30周年記念！ 『巌窟王』などNFT付き複製画を販売

2023年3月15日（水）より「バーチャル・ミュージアム」にて、創立30周年を迎えたアニメ制作会社ゴンゾのオリジナル脚本作品『巌窟王』『BLASSREITER』『ラストエグザイル‐銀翼のファム‐』から36点のイラストを展示、そのうち28点のNFT付き複製画をそれぞれ数量を5枚に限定して販売中だ。
「バーチャル・ミュージアム」は、日本のクリエイターが創る素晴らしい作品をより多くのファンに届けるため、NFT化したデジタル作品をオンラインで鑑賞でき、フィジカルな複製画とともに購入可能なプラットフォーム。
3月15日（水）からは、ゴンゾが設立30周年を迎えた記念として、バーチャル展覧会と複製画が販売中だ。
今回展示するのは、ゴンゾが手がけたオリジナルアニメ作品『BLASSREITER』から13点、『巌窟王』から14点、『ラストエグザイル‐銀翼のファム‐』から9点の、選りすぐりのイラストたち。今ここでしか買えない、NFT付き複製画も要チェックだ。
（C）2004 Mahiro Maeda・GONZO／KADOKAWA
（C）2008 GONZO・Nitroplus / Blassreiter Project
（C）2011 GONZO／ファムパートナーズ