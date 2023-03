◆ 日本が誇る三冠王に待望の一発!

野球日本代表「侍ジャパン」の村上宗隆選手(ヤクルト)が現地21日(日本時間22日)、米フロリダ州マイアミで行われているWBC決勝・アメリカ戦に「5番・三塁」で先発出場し、1号同点ソロを放った。

先発した今永昇太がT.ターナーに先制ソロを浴びた直後の2回裏、イニングの先頭打者として第1打席に入ると、相手先発のM.ケリーが投じた初球の148キロを一閃。打った瞬間に“確信”の同点アーチを右翼スタンドのアッパーデッキにかけ、「点を取られた後の回だったのですぐに返せて良かったです」と振り返った。

チームはその後もアメリカ代表投手陣を攻め立て、ラーズ・ヌートバーの内野ゴロの間に逆転。さらに4回には6番・岡本和真(巨人)にも一発が飛び出し、4回終了時点で3-1とリードしている。

村上は2月の宮崎合宿から打撃の状態がなかなか上がらず、今大会は1次ラウンド終了後に4番を外れたが、20日(同21日)の準決勝・メキシコ戦で値千金の決勝打を放ち、日をまたいで“2打席連続”の安打&打点となった。

【動画】二夜連続の村神降臨!“確信”の一振りで逆転を呼び込んだ瞬間

A quick answer from Japan!

Munetaka Murakami solo homer to tie this thing up! 🇯🇵 pic.twitter.com/8CJJsoe1M2— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023